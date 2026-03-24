Aaj Ka Panchang 24 March 2026: आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन, नोट करें मां कात्यायनी और मंगलवार की पूजा के मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 24 March 2026: हिन्दू पंचांग की मदद से हर दिन के लिए पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकलते हैं। साथ ही इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता लगाया जाता है। जानें 24 मार्च 2026 यानी मंगलवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?
Aaj Ka Panchang, 24 मार्च 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 24 मार्च, मंगलवार,2026, शक संवत् : 03 चैत्र (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 11 चैत्र मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 04 शव्वाल, 1447, विक्रमी संवत् : चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि सायं 04.08 मिनट तक। आयुष्मान योग रात्रि 06.02 मिनट (सूर्योदय पूर्व) तक तदनंतर सौभाग्य योग, तैतिल करण। चंद्रमा वृष राशि में रात्रि 06.17 मिनट (सूर्योदय पूर्व) तक उपरांत मिथुन राशि में। सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। बसंत ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। स्कंद षष्ठी व्रत।
चैत्र नवरात्रि का छठा दिन और यमुना जयंती
चैत्र नवरात्रि का महीना चल रहा है। 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि भी शुरु हुई है। चैत्र नवरात्रि वाले दिन ही हिंदू नव वर्ष भी मनाया गया। आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है। बता दें कि चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरुपों की पूजा-अर्चना की जाती है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। पंचांग के हिसाब से आज चैत्र नवरात्रि के षष्ठी तिथि की शुरुआत हो चुकी है। आज पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 21 मिनट से लेकर 8 बजकर 30 मिनट रहेगा।
यमुना जयंती और मंगलवार पूजा
आज के के खास दिन पर यमुना जयंती भी है। मान्यता के है कि इस दिन यमुना नदी की पूजा करने से जिंदगी से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही आज मंगलवार की पूजा भी की जाएगी। आज का दिन भगवान हनुमान को समर्पित होता है।
पंचांग
तिथि षष्ठी - 04:07 पी एम तक
नक्षत्र रोहिणी - 07:04 पी एम तक
योग प्रीति - 09:07 ए एम तक
तैतिल - 04:07 पी एम तक
आयुष्मान् - 06:02 ए एम, मार्च 25 तक
गर - 02:57 ए एम, मार्च 25 तक
वार मंगलवार
पक्ष शुक्ल पक्ष
चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर
विक्रम सम्वत 2083 सिद्धार्थी
बृहस्पति संवत्सर सिद्धार्थी - 03:53 पी एम, अप्रैल 21, 2026 तक
शक सम्वत 1948 पराभव
गुजराती सम्वत 2082 पिङ्गल
चन्द्रमास चैत्र - पूर्णिमान्त
चैत्र - अमान्त
जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 04:46 ए एम से 05:34 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:10 ए एम से 06:21 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:03 पी एम से 12:52 पी एम
विजय मुहूर्त 02:30 पी एम से 03:19 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:33 पी एम से 06:57 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:34 पी एम से 07:45 पी एम
अमृत काल 04:06 पी एम से 05:35 पी एम
निशिता मुहूर्त 12:03 ए एम, मार्च 25 से 12:50 ए एम, मार्च 25
द्विपुष्कर योग 07:04 पी एम से 06:20 ए एम, मार्च 25
रवि योग 06:21 ए एम से 07:04 पी एम
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 03:31 पी एम से 05:03 पी एम
यमगण्ड 09:24 ए एम से 10:56 ए एम
आडल योग 07:04 पी एम से 06:20 ए एम, मार्च 25
विडाल योग 06:21 ए एम से 07:04 पी एम
गुलिक काल 12:28 पी एम से 01:59 पी एम
दुर्मुहूर्त 08:47 ए एम से 09:36 ए एम, 11:16 पी एम से 12:03 ए एम, मार्च 25
वर्ज्य 11:39 ए एम से 01:08 पी एम
12:19 ए एम, मार्च 25 से 01:49 ए एम, मार्च 25
बाण मृत्यु - 02:31 ए एम, मार्च 25 से पूर्ण रात्रि तक
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय
सूर्योदय 06:21 ए एम
सूर्यास्त 06:34 पी एम
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
चन्द्रोदय 09:53 ए एम
चन्द्रास्त 12:33 ए एम, मार्च 25
दिन का चौघड़िया मुहूर्त
रोग - अमंगल 06:21 ए एम से 07:52 ए एम
उद्वेग - अशुभ 07:52 ए एम से 09:24 ए एमवार वेला
चर - सामान्य 09:24 ए एम से 10:56 ए एम
लाभ - उन्नति 10:56 ए एम से 12:28 पी एम
अमृत - सर्वोत्तम 12:28 पी एम से 01:59 पी एम
काल - हानि 01:59 पी एम से 03:31 पी एमकाल वेला
शुभ - उत्तम 03:31 पी एम से 05:03 पी एम
रोग - अमंगल 05:03 पी एम से 06:34 पी एम
रात का चौघड़िया मुहूर्त
काल - हानि 06:34 पी एम से 08:03 पी एम
लाभ - उन्नति 08:03 पी एम से 09:31 पी एमकाल रात्रि
उद्वेग - अशुभ 09:31 पी एम से 10:59 पी एम
शुभ - उत्तम 10:59 पी एम से 12:27 ए एम, मार्च 25
अमृत - सर्वोत्तम 12:27 ए एम से 01:55 ए एम, मार्च 25
चर - सामान्य 01:55 ए एम से 03:23 ए एम, मार्च 25
रोग - अमंगल 03:23 ए एम से 04:51 ए एम, मार्च 25
काल - हानि 04:51 ए एम से 06:20 ए एम, मार्च 25
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें