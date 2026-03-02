Aaj Ka Panchang: फाल्गुन पूर्णिमा व्रत और होलिका दहन आज, जानें सभी-अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 2 March 2026, Panchang Today : Aaj Ka Panchang 9 February 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang 2 March 2026, आज का पंचांग: 2 मार्च, सोमवार, शक संवत्: 11 फाल्गुन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 19 फाल्गुन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 12 रमजान, 1447, विक्रमी संवत्: फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तिथि सायं 05.56 बजे तक पश्चात पूर्णिमा। चंद्रमा कर्क राशि में प्रातः 07.52 बजे तक उपरांत सिंह राशि में। सूर्य उत्तरायण। प्रातः 07.30 मिनट से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। भद्रा सायं 05.56 बजे से सूर्योदय पूर्व 05.32 बजे तक। होलिका दहन। श्री सत्यनारायण व्रत। लक्ष्मीनारायण व्रत।
सूर्योदय 06:37
सूर्यास्त 06:12
चन्द्रोदय 5:10
चन्द्रास्त 06:25, मार्च 03
फाल्गुन पूर्णिमा व्रत आज- फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को बहुत खास माना जाता है। इस दिन लोग सुबह स्नान करके व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु या सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं। कई जगहों पर कथा भी सुनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और दान करने से घर में सुख-शांति आती है और मन की परेशानियां कम होती हैं। 2026 में पूर्णिमा तिथि 2 मार्च की शाम से शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है जिस वजह से पूर्णिमा का व्रत 2 मार्च को ही किया जाएगा। पूर्णिमा व्रत में चांद की पूजा का विशेष महत्व है और 3 मार्च को पूर्णिमा चंद्रोदय तक नहीं रहेगी जिस वजह से 2 मार्च यानी आज व्रत करना सही रहेगा।
होलिका दहन- होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पर्व भक्त प्रह्लाद की कहानी से जुड़ा है, जब भगवान ने उनकी रक्षा की और होलिका का अंत हुआ। इस दिन रात में विधि-विधान से पूजा की जाती है और फिर लकड़ियों की होली जलाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा की रात और भद्रा रहित या भद्रा के शुभ हिस्से में किया जाता है।
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 04:58 से 05:47
प्रातः सन्ध्या 05:22 से 06:37
अभिजित मुहूर्त 12:01 से 12:48
विजय मुहूर्त 14:20 से 15:07
गोधूलि मुहूर्त 18:10 से 18:35
सायाह्न सन्ध्या 18:12 से 19:26
अमृत काल 05:09, मार्च 03 से 06:44, मार्च 03
निशिता मुहूर्त 23:59 से 00:49, मार्च 03
रवि योग 06:37 से 07:51
होलिका दहन शुभ मुहूर्त 2026 – 2 मार्च 2026 (सोमवार)
समय – रात्रि 12 बजकर 50 मिनट से रात 2 बजकर 02 मिनट तक
कुल अवधि – 1 घंटा 12 मिनट
ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार यह समय भद्रा के पुच्छ भाग में पड़ रहा है, जिसे शास्त्रों में सभी कार्यों के लिए शुभ माना गया है। इसलिए इसी समय में होलिका दहन करना उत्तम रहेगा।
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 08:04 से 09:31
यमगण्ड 10:58 से 12:25
आडल योग 07:51 से 06:36, मार्च 03
विडाल योग 06:37 से 07:51
गुलिक काल 13:51 से 15:18
दुर्मुहूर्त 12:48 से 13:34
वर्ज्य 19:41 से 21:16 15:07 से 15:53
गण्ड मूल पूरे दिन भद्रा 17:55 से 05:28, मार्च 03
बाण रोग - 01:06, मार्च 03 तक
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि