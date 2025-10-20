Aaj Ka Panchang : दिवाली आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें कब करें लक्ष्मी-गणेश पूजन
संक्षेप: Aaj Ka Panchang 20 October 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
20 अक्टूबर, सोमवार, शक संवत्: 28, आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 04, कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 27 रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी अपराह्न 03.45 बजे तक पश्चात अमावस्या तिथि, चंद्रमा कन्या राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। प्रातः 07.30 बजे से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। दीपावली। प्रदोष काल में लक्ष्मीन्द्र-कुबेरादि पूजा। महानिशीथ काल रात्रि 11.45 मिनट से रात्रि 12.39 मिनट तक। सायं प्रदोष वेला में देवालयों मे दीपदान।
सूर्योदय 06:25 ए एम
सूर्यास्त 05:46 पी एम
चन्द्रोदय 06:06 ए एम, अक्टूबर 21
चन्द्रास्त 05:01 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 04:44 ए एम से 05:34 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:09 ए एम से 06:25 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:28 पी एम
विजय मुहूर्त 01:59 पी एम से 02:45 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:46 पी एम से 06:12 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:46 पी एम से 07:02 पी एम
अमृत काल 01:40 पी एम से 03:26 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:41 पी एम से 12:31 ए एम, अक्टूबर 21
लक्ष्मी पूजा मुहूर्त - 07:08 पी एम से 08:18 पी एम
अवधि - 01 घण्टा 11 मिनट्स
प्रदोष काल - 05:46 पी एम से 08:18 पी एम
वृषभ काल - 07:08 पी एम से 09:03 पी एम
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 07:50 ए एम से 09:15 ए एम
यमगण्ड 10:40 ए एम से 12:06 पी एम
आडल योग 06:25 ए एम से 08:17 पी एम
दुर्मुहूर्त 12:28 पी एम से 01:14 पी एम
गुलिक काल 01:31 पी एम से 02:56 पी एम 02:45 पी एम से 03:30 पी एम
वर्ज्य 05:11 ए एम, अक्टूबर 21 से 06:57 ए एम, अक्टूबर 21
बाण अग्नि - 02:23 पी एम तक