Aaj Ka Panchang : धनतेरस और शनि प्रदोष व्रत आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
संक्षेप: Aaj Ka Panchang 18 October 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang : 18 अक्तूबर, शनिवार, शक संवत्: 26, आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 02, कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 25 रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक कृष्ण द्वादशी दोपहर 12. 20 मिनट तक पश्चात त्रयोदशी, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र अपराह्न 03.42 मिनट तक, ब्रह्म योग रात्रि 01.48 मिनट तक। चन्द्रमा सिंह राशि में रात्रि 10.12 मिनट तक। सूर्य दक्षिणायन। शरद् ऋतु । प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्। शनि प्रदोष व्रत। धन त्रयोदशी। धनतेरस। धन्वन्तरि जयंती। यम प्रीत्यर्थ दीपदान।
सूर्योदय 06:24 ए एम
सूर्यास्त 05:48 पी एम
चन्द्रोदय 04:19 ए एम, अक्टूबर 19
चन्द्रास्त 04:06 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 04:43 ए एम से 05:33 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:08 ए एम से 06:24 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:29 पी एम
विजय मुहूर्त 02:00 पी एम से 02:46 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:48 पी एम से 06:14 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:48 पी एम से 07:04 पी एम
अमृत काल 08:50 ए एम से 10:33 ए एम
निशिता मुहूर्त 11:41 पी एम से 12:31 ए एम, अक्टूबर 19
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 09:15 ए एम से 10:40 ए एम
यमगण्ड 01:32 पी एम से 02:57 पी एम
गुलिक काल 06:24 ए एम से 07:49 ए एम
विडाल योग 03:41 पी एम से 06:24 ए एम, अक्टूबर 19
वर्ज्य 11:32 पी एम से 01:16 ए एम, अक्टूबर 19
दुर्मुहूर्त 06:24 ए एम से 07:09 ए एम
बाण मृत्यु - 02:05 पी एम से पूर्ण रात्रि तक, 07:09 ए एम से 07:55 ए एम