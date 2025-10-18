Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Panchang Dhanteras 18 october 2025 today shubh ashubh muhurat rahukaal time
Aaj Ka Panchang : धनतेरस और शनि प्रदोष व्रत आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang : धनतेरस और शनि प्रदोष व्रत आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Aaj Ka Panchang 18 October 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Sat, 18 Oct 2025 05:37 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aaj Ka Panchang : 18 अक्तूबर, शनिवार, शक संवत्: 26, आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 02, कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 25 रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक कृष्ण द्वादशी दोपहर 12. 20 मिनट तक पश्चात त्रयोदशी, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र अपराह्न 03.42 मिनट तक, ब्रह्म योग रात्रि 01.48 मिनट तक। चन्द्रमा सिंह राशि में रात्रि 10.12 मिनट तक। सूर्य दक्षिणायन। शरद् ऋतु । प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्। शनि प्रदोष व्रत। धन त्रयोदशी। धनतेरस। धन्वन्तरि जयंती। यम प्रीत्यर्थ दीपदान।

सूर्योदय 06:24 ए एम

सूर्यास्त 05:48 पी एम

चन्द्रोदय 04:19 ए एम, अक्टूबर 19

चन्द्रास्त 04:06 पी एम

ये भी पढ़ें:धनतेरस आज, जाने पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, खरीदारी का समय से लेकर सबकुछ

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 04:43 ए एम से 05:33 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:08 ए एम से 06:24 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:29 पी एम

विजय मुहूर्त 02:00 पी एम से 02:46 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:48 पी एम से 06:14 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:48 पी एम से 07:04 पी एम

अमृत काल 08:50 ए एम से 10:33 ए एम

निशिता मुहूर्त 11:41 पी एम से 12:31 ए एम, अक्टूबर 19

ये भी पढ़ें:धनतेरस की शाम करें ये खास उपाय, होगी धन वर्षा, मां लक्ष्मी करेंगी कृपा

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल 09:15 ए एम से 10:40 ए एम

यमगण्ड 01:32 पी एम से 02:57 पी एम

गुलिक काल 06:24 ए एम से 07:49 ए एम

विडाल योग 03:41 पी एम से 06:24 ए एम, अक्टूबर 19

वर्ज्य 11:32 पी एम से 01:16 ए एम, अक्टूबर 19

दुर्मुहूर्त 06:24 ए एम से 07:09 ए एम

बाण मृत्यु - 02:05 पी एम से पूर्ण रात्रि तक, 07:09 ए एम से 07:55 ए एम

ये भी पढ़ें:सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Dhanteras Shani Pradosh Vrat Aaj Ka Panchang अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ , Rama Ekadashi , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने