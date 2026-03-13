Hindustan Hindi News
Aaj Ka Panchang: चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में, दशा माता पूजा आज, नोट कर लें शुभ- अशुभ मुहूर्त

Mar 13, 2026 05:51 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
Aaj Ka Panchang 13 March 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Aaj Ka Panchang 13 March 2026, Panchang Today : 13 मार्च शुक्रवार, शक संवत् : 22 फाल्गुन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग : 30 फाल्गुन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम : 23 रमजान, 1447, विक्रमी संवत् : चैत्र कृष्ण कृष्ण दशमी तिथि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 03.03 बजे तक, व्यतिपात योग प्रातः 10.32 मिनट तक पश्चात वरीयान योग, वणिज करण। चंद्रमा धनु राशि में (दिन-रात)। सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा सायं 07.21 मिनट से।

दशा माता पूजा- दशा माता की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को की जाती है। साल 2026 में यह तिथि 13 मार्च को पड़ रही है। इस दिन सुहागिन महिलाएं परिवार की सुख-समृद्धि और घर की बिगड़ी दशा को सुधारने की कामना से व्रत और पूजा करती हैं। पूजा के दौरान महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं और 10 गांठ वाला कच्चा सूत (डोरा) गले में धारण करती हैं। साथ ही विधि-विधान से दशा माता की कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि इस पूजा से घर की परेशानियां दूर होती हैं और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

सूर्योदय 07:08 ए एम

सूर्यास्त 06:53 पी एम

चन्द्रोदय 05:27 ए एम, मार्च 14

चन्द्रास्त 12:08 पी एम

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 05:30 ए एम से 06:19 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:55 ए एम से 07:08 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:37 पी एम से 01:24 पी एम

विजय मुहूर्त 02:58 पी एम से 03:45 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:49 पी एम से 07:14 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:53 पी एम से 08:06 पी एम

अमृत काल 05:17 पी एम से 07:02 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:35 ए एम, मार्च 14 से 01:24 ए एम, मार्च 14

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल 11:32 ए एम से 01:00 पी एम

यमगण्ड 03:57 पी एम से 05:25 पी एम

आडल योग 07:08 ए एम से 10:33 पी एम

विडाल योग 10:33 पी एम से 07:06 ए एम, मार्च 14

गुलिक काल 08:36 ए एम से 10:04 ए एम

दुर्मुहूर्त 09:29 ए एम से 10:16 ए एम

बाण मृत्यु - 08:34 पी एम तक, 01:24 पी एम से 02:11 पी एम

अग्नि - 08:34 पी एम से पूर्ण रात्रि तक

भद्रा 02:53 पी एम से 03:40 ए एम, मार्च 14

