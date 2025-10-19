Aaj Ka Panchang : छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
संक्षेप: Aaj Ka Panchang 19 October 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang : 19 अक्तूबर, रविवार, शक संवत्: 27 आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 03 कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 26 रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी दोपहर 01.52 मिनट तक पश्चात चतुर्दशी तिथि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सायं 05.50 मिनट तक। वैधृति योग, वणिज करण। चंद्रमा कन्या राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद् ऋतु। सायं 04.30 मिनट से सायं 06 बजे तक राहुकालम्। भद्रा दोपहर 01.52 मिनट से रात्रि 02.49 मिनट तक। श्री हनुमान जन्मोत्सव (उत्तर भारत)। मास शिवरात्रि व्रत।
सूर्योदय 06:24 ए एम
सूर्यास्त 05:47 पी एम
चन्द्रोदय 05:13 ए एम, अक्टूबर 20
चन्द्रास्त 04:33 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 04:43 ए एम से 05:34 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:09 ए एम से 06:24 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:29 पी एम
विजय मुहूर्त 02:00 पी एम से 02:45 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:47 पी एम से 06:13 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:47 पी एम से 07:03 पी एम
अमृत काल 09:59 ए एम से 11:44 ए एम
निशिता मुहूर्त 11:41 पी एम से 12:31 ए एम, अक्टूबर 20
सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन
अमृत सिद्धि योग 05:49 पी एम से 06:25 ए एम, अक्टूबर 20
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 04:22 पी एम से 05:47 पी एम
यमगण्ड 12:06 पी एम से 01:31 पी एम
आडल योग 05:49 पी एम से 06:25 ए एम, अक्टूबर 20
विडाल योग 06:24 ए एम से 05:49 पी एम
गुलिक काल 02:57 पी एम से 04:22 पी एम
दुर्मुहूर्त 04:16 पी एम से 05:02 पी एम
वर्ज्य 03:05 ए एम, अक्टूबर 20 से 04:51 ए एम, अक्टूबर 20
भद्रा 01:51 पी एम से 02:45 ए एम, अक्टूबर 20
बाण मृत्यु - 02:14 पी एम तकBaana
अग्नि - 02:14 पी एम से पूर्ण रात्रि तक