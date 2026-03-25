Aaj Ka Panchang 25 March 2026: आज चैत्र नवरात्रि का सातवां दिन, नोट करें मां कालरात्रि और बुधवार की पूजा के मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 25 March 2026: हिन्दू पंचांग की मदद से हर दिन के लिए पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकलते हैं। साथ ही इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता लगाया जाता है। जानें 25 मार्च 2026 यानी बुधवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?
Aaj Ka Panchang, 25 मार्च 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 25 मार्च, बुधवार, 2026, शक संवत् : 04 चैत्र (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 12 चैत्र मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 05 शव्वाल, 1447, विक्रमी संवत् : चैत्र शुक्ल सप्तमी तिथि दोपहर 01.51 मिनट तक पश्चात अष्टमी। सौभाग्य योग रात्रि 03.10 मिनट तक पश्चात शोभन योग, वणिज करण, चन्द्रमा मिथुन राशि में (दिन-रात)। सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। बसंत ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा दोपहर 01.51 मिनट से रात्रि 12.50 मिनट तक।
आज चैत्र नवरात्रि का सातवां दिन
चैत्र का महीना चल रहा है। आज चैत्र नवरात्रि का सातवां दिन है। इस दिन मां दुर्गा के सातवें स्वरूप कालरात्रि को पूजा जाता है। चैत्र नवरात्रि के कुल 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरुपों की पूजा होती है। कल अष्टमी है और कल के दिन कन्या पूजन भी है। सप्तमी और अष्टमी की तारीख को लेकर लोगों में कन्फ्यूनज बना हुआ था। पंचांग के हिसाब से आज सप्तमी है। आज ब्रह्म मुहूर्त और विजय मुहूर्त में पूजा करना शुभ होगा। आज चैती छठ का चौथा यानी आखिरी दिन है। आज के दिन उषा अर्घ्य के साथ ही इस पर्व का समापन होगा। साथ ही आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इसके अलावा आज बुधवार की पूजा भी होगी। आज का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है।
पंचांग
तिथि सप्तमी - 01:50 पी एम तक
नक्षत्र मृगशिरा - 05:33 पी एम तक
योग सौभाग्य - 03:09 ए एम, मार्च 26 तक
वणिज - 01:50 पी एम तक
विष्टि - 12:47 ए एम, मार्च 26 तक
वार बुधवार
पक्ष शुक्ल पक्ष
जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 04:45 ए एम से 05:33 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:09 ए एम से 06:20 ए एम
अभिजित मुहूर्त कोई नहीं
विजय मुहूर्त 02:30 पी एम से 03:19 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:34 पी एम से 06:57 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:35 पी एम से 07:45 पी एम
अमृत काल 09:19 ए एम से 10:48 ए एम
निशिता मुहूर्त 12:03 ए एम, मार्च 26 से 12:50 ए एम, मार्च 26
सर्वार्थ सिद्धि योग 06:20 ए एम से 05:33 पी एम
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 12:27 पी एम से 01:59 पी एम
यमगण्ड 07:51 ए एम से 09:23 ए एम
आडल योग 06:20 ए एम से 05:33 पी एम
दुर्मुहूर्त 12:03 पी एम से 12:52 पी एम
गुलिक काल 10:55 ए एम से 12:27 पी एम
भद्रा 01:50 पी एम से 12:47 ए एम, मार्च 26
वर्ज्य 01:31 ए एम, मार्च 26 से 03:02 ए एम, मार्च 26
बाण मृत्यु - 02:44 ए एम, मार्च 26 तक
अग्नि - 02:44 ए एम, मार्च 26 से पूर्ण रात्रि तक
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय
सूर्योदय 06:20 ए एम
सूर्यास्त 06:35 पी एम
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
चन्द्रोदय 10:53 ए एम
चन्द्रास्त 01:35 ए एम, मार्च 26
दिन का चौघड़िया मुहूर्त
लाभ - उन्नति 06:20 ए एम से 07:51 ए एम
अमृत - सर्वोत्तम 07:51 ए एम से 09:23 ए एम
काल - हानि 09:23 ए एम से 10:55 ए एमकाल वेला
शुभ - उत्तम 10:55 ए एम से 12:27 पी एम
रोग - अमंगल 12:27 पी एम से 01:59 पी एमवार वेला
उद्वेग - अशुभ 01:59 पी एम से 03:31 पी एम
चर - सामान्य 03:31 पी एम से 05:03 पी एम
लाभ - उन्नति 05:03 पी एम से 06:35 पी एम
रात का चौघड़िया मुहूर्त
उद्वेग - अशुभ 06:35 पी एम से 08:03 पी एम
शुभ - उत्तम 08:03 पी एम से 09:31 पी एम
अमृत - सर्वोत्तम 09:31 पी एम से 10:59 पी एम
चर - सामान्य 10:59 पी एम से 12:27 ए एम, मार्च 26
रोग - अमंगल 12:27 ए एम से 01:55 ए एम, मार्च 26
काल - हानि 01:55 ए एम से 03:23 ए एम, मार्च 26
लाभ - उन्नति 03:23 ए एम से 04:50 ए एम, मार्च 26काल रात्रि
उद्वेग - अशुभ 04:50 ए एम से 06:18 ए एम, मार्च 26
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें