Aaj Ka Panchang : बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang : बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Aaj Ka Panchang 23 January 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Jan 23, 2026 10:23 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj Ka Panchang, आज का पंचांग- 23 January 2026: 23 जनवरी, शुक्रवार, शक संवत्: 03,माघ (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 10 माघ मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 03, शब्बान, 1447, विक्रमी संवत्: माघ शुक्ल पंचमी तिथि रात्रि 01.47 मिनट तक पश्चात षष्ठी तिथि, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 02.33 मिनट तक पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, परिघ योग अपराह्न 03.59 मिनट तक पश्चात शिव योग। चंद्रमा कुंभ राशि में प्रातः 08.34 मिनट तक, उपरांत मीन राशि में।सूर्य उत्तरायण। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। बसंत पंचमी। सरस्वती-लक्ष्मी पूजन।

त्योहार- बसंत पंचमी: पंचांग के अनुसार माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस बार 23 जनवरी शुक्रवार को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। इस बार पंचमी तिथि में कोई घटत बढ़त या संशय की स्थिति नहीं है, क्योंकि 23 जनवरी को सूर्योदय से पूर्व ही पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। इस दिन माता सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व है।

पूजन का समय: 23 जनवरी को सुबह 7:17 बजे सूर्योदय पंचमी तिथि के साथ होगा और सुबह 7:17 बजे से 10:30 बजे के बीच चर ,लाभ और अमृत के शुभ चौघड़िया मुहूर्त उपस्थित रहेंगे। इसलिए इस बार बसंत पंचमी के पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 7:17 बजे से 10:30 के बीच रहेगा। सुबह 7:17 बजे से 10:30 बजे के बीच कभी भी पूजन कर सकते हैं।

विवाह के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त: बसंत पंचमी के दिन का एक और विशेष महत्व है। वसंत पंचमी को मुहूर्त शास्त्र के अनुसार स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन कोई भी शुभ मंगल कार्य करने के लिए पंचांग शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। इस दिन नींव पूजन, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना, व्यापार आरंभ करना, सगाई और विवाह आदि मंगल कार्य किए जा सकते हैं।

सूर्योदय 07:13 ए एम

सूर्यास्त 05:53 पी एम

चन्द्रोदय 09:52 ए एम

चन्द्रास्त 10:18 पी एम

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 05:26 ए एम से 06:20 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:53 ए एम से 07:13 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:12 पी एम से 12:54 पी एम

विजय मुहूर्त 02:20 पी एम से 03:02 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:50 पी एम से 06:17 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:53 पी एम से 07:13 पी एम

रवि योग 02:33 पी एम से 07:13 ए एम, जनवरी 24

निशिता मुहूर्त 12:06 ए एम, जनवरी 24 से 01:00 ए एम, जनवरी 24

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल 11:13 ए एम से 12:33 पी एम

यमगण्ड 03:13 पी एम से 04:33 पी एम

गुलिक काल 08:33 ए एम से 09:53 ए एम

विडाल योग 02:33 पी एम से 07:13 ए एम, जनवरी 24

वर्ज्य 12:02 ए एम, जनवरी 24 से 01:37 ए एम, जनवरी 24

दुर्मुहूर्त 09:21 ए एम से 10:04 ए एम

बाण रोग - 11:20 ए एम तक, 12:54 पी एम से 01:37 पी एम

पञ्चक पूरे दिन

