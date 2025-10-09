Aaj ka panchang 9 October 2025 Today panchang Thursday Shubh Ashubh puja muhurat and Rahukal आज का पंचांग: आज गुरुवार को बन रहे पूजा के ये शुभ-अशुभ मुहूर्त, देखें 9 अक्टूबर का विस्तृत पंचांग, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj ka panchang 9 October 2025 Today panchang Thursday Shubh Ashubh puja muhurat and Rahukal

आज का पंचांग: आज गुरुवार को बन रहे पूजा के ये शुभ-अशुभ मुहूर्त, देखें 9 अक्टूबर का विस्तृत पंचांग

Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 05:17 AM
share Share
Follow Us on
आज का पंचांग: आज गुरुवार को बन रहे पूजा के ये शुभ-अशुभ मुहूर्त, देखें 9 अक्टूबर का विस्तृत पंचांग

Aaj ka panchang: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 09 अक्तूबर, गुरुवार, शक संवत्: 17, आश्विन सौर शक 1947, पंजाब पंचांग: 24, आषाढ़ मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम:16,रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत: कार्तिक कृष्ण तृतीया रात्रि 10.55 मिनट तक, भरणी नक्षत्र रात्रि 08.03 मिनट तक। वज्र योग रात्रि 09.32 मिनट तक, पश्चात सिद्धि योग। चंद्रमा मेष राशि में रात्रि 01.24 मिनट तक उपरांत वृष राशि में। सूर्य दक्षिणायन। शरद् ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। भद्रा दोपहर 12.39 मिनट से रात्रि 10.55 मिनट तक।

सूर्योदय- 06:18 ए एम

सूर्यास्त- 05:58 पी एम

चन्द्रोदय- 07:22 पी एम

चन्द्रास्त- 08:35 ए एम

ये भी पढ़ें:आज किन राशि वालों को मिलेगी गुड न्यूज और किन राशियों के लिए लोग रहें सतर्क

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त- 04:40 ए एम से 05:29 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:45 ए एम से 12:31 पी एम

विजय मुहूर्त- 02:05 पी एम से 02:51 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 05:58 पी एम से 06:23 पी एम

सायाह्न सन्ध्या- 05:58 पी एम से 07:12 पी एम

अमृत काल- 03:47 पी एम से 05:12 पी एम

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल- 01:36 पी एम से 03:03 पी एम

यमगण्ड- 06:18 ए एम से 07:46 ए एम

गुलिक काल -09:13 ए एम से 10:41 ए एम

दुर्मुहूर्त- 10:12 ए एम से 10:58 ए एम

वर्ज्य- 07:16 ए एम से 08:41 ए एम

भद्रा- 12:37 पी एम से 10:54 पी एम

Aaj Ka Panchang Today Panchang
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने