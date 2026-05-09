Aaj Ka Panchang 9 May 2026: आज ज्येष्ठ माह की सप्तमी तिथि, शुभ योग में करें अपने काम, देखें 9 मई का मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 9 May 2026: आज शनिवार है। 9 मई को चंद्रमा मकर राशि में और सूर्य मेष राशि में स्थित हैं। दिक्र पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। जानें आज के दिन का शुभ मुहूर्त, राहुकाल, अभिजीत मुहूर्त और पढ़ें आज का पूरा पंचांग।
Aaj Ka Panchang 9 May 2026: आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। सिद्धार्थि संवत्सर के अंतर्गत विक्रम संवत 2083 और शक संवत 1948 पराभव चल रहा है। आज 9 मई को मासिक कालाष्टमी के साथ-साथ मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष संयोग भी बना हुआ है। सप्तमी तिथि दोपहर 2:03 बजे तक रहेगी और इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। श्रवण नक्षत्र रात 11:24 बजे तक रहेगा और फिर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव शुरू हो जाएगा। शुक्ल योग देर रात 2:35 बजे तक है और इसके बाद ब्रह्म योग लग जाएगा।
आज बन रहा है ये संयोग
दिक्र पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। इसी के साथ आज श्रवण नक्षत्र और शुक्ल योग का संयोग बना है। आज मासिक कालाष्टमी के साथ-साथ मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी है। ऐसे में शुभ कामों को करना अच्छा माना जाएगा।
आज का पूरा पंचांंग
तिथि सप्तमी - दोपहर 2:02 बजे तक
नक्षत्र श्रवण - रात 11:24 बजे तक
योग शुक्ल - रात 2:36 बजे तक, 10 मई
करण बव - दोपहर 2:02 बजे तक
बालव - रात 2:39 बजे तक, 10 मई
वार शनिवार
पक्ष कृष्ण पक्ष
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय
सूर्योदय सुबह 5:34 बजे
सूर्यास्त शाम 7:01 बजे
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
चंद्रोदय रात 1:19 बजे, 10 मई
चंद्रास्त सुबह 11:22 बजे
9 मई को ग्रहों की स्थिति
आज चंद्रमा मकर राशि में हैं। शुक्र वृषभ राशि में विराजमान हैं। सूर्य और बुध मेष राशि में स्थित हैं। मंगल और शनि मीन राशि में हैं। राहु कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में हैं और केतु सिंह राशि में विराजमान हैं।
जानें शनिवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 बजे से 4:52 बजे तक
प्रातः सन्ध्या सुबह 4:31 बजे से 5:34 बजे तक
अभिजित मुहूर्त सुबह 11:51 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक
विजय मुहूर्त दोपहर 2:32 बजे से 3:26 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त शाम 7:00 बजे से 7:21 बजे तक
सायाह्न सन्ध्या शाम 7:01 बजे से 8:04 बजे तक
अमृत काल दोपहर 12:06 बजे से 1:51 बजे तक
निशिता मुहूर्त रात 11:56 बजे से 12:38 बजे तक, 10 मई
सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:34 बजे से रात 11:24 बजे तक
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल सुबह 8:56 बजे से 10:37 बजे तक
यमगण्ड दोपहर 1:59 बजे से 3:39 बजे तक
आडल योग रात 11:24 बजे से सुबह 5:34 बजे तक, 10 मई
दुर्मुहूर्त सुबह 5:34 बजे से 6:28 बजे तक, सुबह 6:28 बजे से 7:22 बजे तक
गुलिक काल सुबह 5:34 बजे से 7:15 बजे तक
वर्ज्य रात 3:39 बजे से 5:20 बजे तक, 10 मई
बाण चोर - रात 2:15 बजे तक, 10 मई
दिन का चौघड़िया मुहूर्त
काल - हानि सुबह 5:34 बजे से 7:15 बजे तक
शुभ - उत्तम सुबह 7:15 बजे से 8:56 बजे तक
रोग - अमंगल सुबह 8:56 बजे से 10:37 बजे तक
उद्वेग - अशुभ सुबह 10:37 बजे से दोपहर 12:18 बजे तक
चर - सामान्य दोपहर 12:18 बजे से 1:59 बजे तक
लाभ - उन्नति दोपहर 1:59 बजे से 3:39 बजे तक
अमृत - सर्वोत्तम दोपहर 3:39 बजे से शाम 5:20 बजे तक
काल - हानि शाम 5:20 बजे से 7:01 बजे तक
रात का चौघड़िया मुहूर्त
लाभ - उन्नति शाम 7:01 बजे से 8:20 बजे तक
उद्वेग - अशुभ रात 8:20 बजे से 9:39 बजे तक
शुभ - उत्तम रात 9:39 बजे से 10:58 बजे तक
अमृत - सर्वोत्तम रात 10:58 बजे से 12:17 बजे तक, 10 मई
चर - सामान्य रात 12:17 बजे से 1:36 बजे तक, 10 मई
रोग - अमंगल रात 1:36 बजे से 2:56 बजे तक, 10 मई
काल - हानि रात 2:56 बजे से 4:15 बजे तक, 10 मई
लाभ - उन्नति सुबह 4:15 बजे से 5:34 बजे तक, 10 मई
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र