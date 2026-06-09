Aaj Ka Panchang 9 June: आज बुढ़वा मंगल का व्रत, शुभ योग में करें भगवान हनुमान की पूजा, पढ़ें 9 जून का मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 2026: 9 जून को ज्येष्ठ माह की नवमी तिथि पड़ रही है। आज बुढ़वा मंगल की पूजा के साथ-साथ कई शुभ योग भी बन रहे हैं।
Aaj Ka Panchang 9 June 2026: आचार्य मुकुल रस्तोगी, 09 जून, मंगलवार, शक संवत् : 19 ज्येष्ठ (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 26 ज्येष्ठ मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 22 जिल्हिजा, 1447, विक्रमी संवत् : द्वितीय (अधिक) ज्येष्ठ कृष्ण नवमी तिथि रात्रि 02.35 मिनट तक पश्चात दशमी तिथि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रातः 09.40 मिनट तक पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, प्रीति योग प्रातः 08.19 मिनट तक पश्चात आयुष्मान योग, तैतिल करण। चंद्रमा मीन राशि में (दिन-रात)। सूर्य उत्तरायण। ग्रीष्म ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। पंचक।
आज बुढ़वा मंगल और अधिकमास की नवमी तिथि
द्रिक पंचांग के हिसाब से आज ज्येष्ठ अधिकमास की नवमी तिथि है। आज का दिन इस वजह से खास है क्योंकि बुढ़वा मंगल है। आज शुभ मुहूर्त में भगवान हनुमान की पूजा जरूर करें। आज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के साथ-साथ प्रीति योग का संयोग बन रहा है।
ऐसे करें भगवान हनुमान की पूजा
आज बुढ़वा मंगल के दिन स्नान के बाद भगवान हनुमान की पूजा करें। पूजा घर को साफ करके भगवान हनुमान को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल अर्पिक करने के बाद गुड़-चना भोग में लगाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर सच्चे मन से अपनी मनोकामना बोलें। आखिरी में आरती करें और इसके बाद प्रसाद बांटें। मान्यता है कि आज के दिन पूजा करने से भगवान हनुमान सारे संकट दूर करते हैं और उनकी विशेष कृपा मिलती है।
9 जून का सूर्योदय और सूर्यास्त
सूर्योदय सुबह 5:23 बजे
सूर्यास्त शाम 7:18 बजे
9 जून का चंद्रोदय और चंद्रास्त
चंद्रोदय रात 1:20 बजे, 10 जून
चंद्रास्त दोपहर 1:04 बजे
आज का पंचांग
तिथि नवमी 10 जून रात 2:34 बजे तक
नक्षत्र पूर्व भाद्रपद सुबह 9:39 बजे तक
योग प्रीति सुबह 8:18 बजे तक
करण तैतिल दोपहर 3:05 बजे तक
वार मंगलवार
पक्ष कृष्ण पक्ष
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 बजे से 4:42 बजे तक
प्रातः संध्या सुबह 4:22 बजे से 5:23 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 बजे से दोपहर 12:48 बजे तक
विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 बजे से 3:35 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त शाम 7:17 बजे से 7:37 बजे तक
सायाह्न संध्या शाम 7:18 बजे से 8:19 बजे तक
सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 9:39 बजे से अगले दिन सुबह 5:23 बजे तक
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल दोपहर 3:49 बजे से शाम 5:34 बजे तक
यमगण्ड सुबह 8:52 बजे से 10:36 बजे तक
दुर्मुहूर्त सुबह 8:10 बजे से 9:05 बजे तक
गुलिक काल दोपहर 12:20 बजे से 2:05 बजे तक
वर्ज्य शाम 7:08 बजे से 8:43 बजे तक
पंचक पूरे दिन
दिन का चौघड़िया
रोग सुबह 5:23 बजे से 7:07 बजे तक
उद्वेग सुबह 7:07 बजे से 8:52 बजे तक
चर सुबह 8:52 बजे से 10:36 बजे तक
लाभ सुबह 10:36 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक
अमृत दोपहर 12:20 बजे से 2:05 बजे तक
काल दोपहर 2:05 बजे से 3:49 बजे तक
शुभ दोपहर 3:49 बजे से शाम 5:34 बजे तक
रोग शाम 5:34 बजे से 7:18 बजे तक
रात का चौघड़िया
काल शाम 7:18 बजे से 8:34 बजे तक
लाभ रात 8:34 बजे से 9:49 बजे तक
उद्वेग रात 9:49 बजे से 11:05 बजे तक
शुभ रात 11:05 बजे से 12:20 बजे तक
अमृत रात 12:20 बजे से 1:36 बजे तक
चर रात 1:36 बजे से 2:52 बजे तक
रोग रात 2:52 बजे से 4:07 बजे तक
काल सुबह 4:07 बजे से 5:23 बजे तक
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र