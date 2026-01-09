Aaj Ka Panchang : आज शाम तक रहेगा भद्रा का साया, चंद्रमा रहेंगे कन्या में, जानें आज के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 9 January 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang 9 January 2026: 09 जनवरी, शुक्रवार शक संवत्: 19 पौष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 26 पौष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 19 रज्जब, 1447, विक्रमी संवत्: माघ कृष्ण सप्तमी तिथि (दिन-रात), उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 01.41 बजे तक पश्चात हस्त नक्षत्र, शोभन योग सायं 04.56 बजे तक पश्चात अतिगण्ड योग। चंद्रमा कन्या राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा सायं 07.45 मिनट तक।
सूर्योदय 07:15 ए एम
सूर्यास्त 05:41 पी एम
चन्द्रोदय 11:48 पी एम
चन्द्रास्त 11:07 ए एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 05:27 ए एम से 06:21 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:54 ए एम से 07:15 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:07 पी एम से 12:49 पी एम
विजय मुहूर्त 02:13 पी एम से 02:54 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:39 पी एम से 06:06 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:41 पी एम से 07:03 पी एम
रवि योग 07:15 ए एम से 01:40 पी एम
निशिता मुहूर्त 12:01 ए एम, जनवरी 10 से 12:55 ए एम, जनवरी 10
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 11:10 ए एम से 12:28 पी एम
यमगण्ड 03:05 पी एम से 04:23 पी एम
आडल योग 07:15 ए एम से 01:40 पी एम
दुर्मुहूर्त 09:20 ए एम से 10:02 ए एम
गुलिक काल 08:33 ए एम से 09:52 ए एम 12:49 पी एम से 01:31 पी एम
वर्ज्य 10:46 पी एम से 12:30 ए एम, जनवरी 10
भद्रा 07:15 ए एम से 07:39 पी एम
बाण चोर - 05:26 पी एम तक