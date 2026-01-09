Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Panchang 9 January 2026 Shubh Ashubh Muhurat Rahukaal Time Today
Aaj Ka Panchang : आज शाम तक रहेगा भद्रा का साया, चंद्रमा रहेंगे कन्या में, जानें आज के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Aaj Ka Panchang 9 January 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Jan 09, 2026 05:28 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj Ka Panchang 9 January 2026: 09 जनवरी, शुक्रवार शक संवत्: 19 पौष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 26 पौष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 19 रज्जब, 1447, विक्रमी संवत्: माघ कृष्ण सप्तमी तिथि (दिन-रात), उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 01.41 बजे तक पश्चात हस्त नक्षत्र, शोभन योग सायं 04.56 बजे तक पश्चात अतिगण्ड योग। चंद्रमा कन्या राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा सायं 07.45 मिनट तक।

सूर्योदय 07:15 ए एम

सूर्यास्त 05:41 पी एम

चन्द्रोदय 11:48 पी एम

चन्द्रास्त 11:07 ए एम

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 05:27 ए एम से 06:21 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:54 ए एम से 07:15 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:07 पी एम से 12:49 पी एम

विजय मुहूर्त 02:13 पी एम से 02:54 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:39 पी एम से 06:06 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:41 पी एम से 07:03 पी एम

रवि योग 07:15 ए एम से 01:40 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:01 ए एम, जनवरी 10 से 12:55 ए एम, जनवरी 10

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल 11:10 ए एम से 12:28 पी एम

यमगण्ड 03:05 पी एम से 04:23 पी एम

आडल योग 07:15 ए एम से 01:40 पी एम

दुर्मुहूर्त 09:20 ए एम से 10:02 ए एम

गुलिक काल 08:33 ए एम से 09:52 ए एम 12:49 पी एम से 01:31 पी एम

वर्ज्य 10:46 पी एम से 12:30 ए एम, जनवरी 10

भद्रा 07:15 ए एम से 07:39 पी एम

बाण चोर - 05:26 पी एम तक

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
