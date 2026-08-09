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आज का पंचांग 9 अगस्त: कामिका एकादशी व्रत आज, जानें शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पारण समय

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Aaj Ka Panchang 9 August 2026: आज सावन कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी अर्पण और मंत्र जाप का विशेष महत्व है। जानें 9 अगस्त 2026 का पंचांग, तिथि, नक्षत्र, शुभ मुहूर्त, राहुकाल, द्विपुष्कर योग और एकादशी व्रत के पारण का सही समय।

aaj ka panchang
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Aaj Ka Panchang 9 August 2026: 09 अगस्त, रविवार, शक संवत् : 18 श्रावण (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 25 श्रावण मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 25 सफर, 1448, विक्रमी संवत् : श्रावण कृष्ण एकादशी तिथि प्रातः 11.06 मिनट तक पश्चात द्वादशी तिथि, मृगशीर्ष नक्षत्र दोपहर 02.44 मिनट तक पश्चात आर्द्रा नक्षत्र, हर्ष योग रात्रि 02.05 मिनट तक पश्चात वज्र योग, बालव करण। चंद्रमा मिथुन राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। सायं 04.30 मिनट से सायं 06 बजे तक राहुकालम्। कामिका एकादशी व्रत।

कामिका एकादशी व्रत आज-

सावन कृष्ण पक्ष की पावन कामिका एकादशी का व्रत आज श्रद्धा और भक्ति के साथ रखा जाएगा। इस अवसर पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा-अर्चना, व्रत, भजन-कीर्तन तथा तुलसी पूजन किया जाएगा। कामिका एकादशी का व्रत समस्त एकादशियों में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु की आराधना करने से पापों का क्षय होता है तथा सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक, पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप-दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। श्रद्धालु दिनभर उपवास रखकर विष्णु सहस्रनाम, गीता पाठ एवं "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करते हैं। सायंकाल भगवान की आरती एवं भजन-कीर्तन का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत करने से मनोकामनाओं की पूर्ति, पितरों की कृपा तथा भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन तुलसी पूजन, गौसेवा तथा अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान विशेष फलदायी माना गया है। श्रद्धालु अगले दिन द्वादशी तिथि में विधिपूर्वक पारण करेंगे।

पारण (व्रत तोड़ने का) समय - 9 अगस्त को, 03:24 पी एम से 06:20 पी एम तक

पारण तिथि के दिन हरि वासर समाप्त होने का समय - 12:48 पी एम

आज का पंचांग

सूर्योदय 06:35 ए एम

सूर्यास्त 09:17 पी एम

चन्द्रोदय 03:10 ए एम, अगस्त 10

चन्द्रास्त 07:23 पी एम

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आज के शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:21 ए एम से 05:58 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:39 ए एम से 06:35 ए एम

अभिजित मुहूर्त 01:26 पी एम से 02:25 पी एम

विजय मुहूर्त 04:23 पी एम से 05:21 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 09:17 पी एम से 09:35 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 09:17 पी एम से 10:13 पी एम

अमृत काल 11:53 पी एम से 01:20 ए एम, अगस्त 10

निशिता मुहूर्त 01:38 ए एम, अगस्त 10 से 02:15 ए एम, अगस्त 10

द्विपुष्कर योग 07:34 ए एम से 11:13 ए एम

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आज के अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 07:26 पी एम से 09:17 पी एम

यमगण्ड 01:56 पी एम से 03:46 पी एम

गुलिक काल 05:36 पी एम से 07:26 पी एम

दुर्मुहूर्त 07:19 पी एम से 08:18 पी एम

वर्ज्य 06:49 पी एम से 08:16 पी एम

बाण रज - 09:39 पी एम तक

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
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रत्न-उपाय
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