Aaj Ka Panchang : रक्षाबंधन आज, नोट कर लें राखी बांधने के सभी शुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 9 August 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Sat, 9 Aug 2025 05:34 AM

Aaj Ka Panchang : 09 अगस्त, शनिवार, शक संवत्: 18 श्रावण (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 25 चैत्र मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 14, सफर 1447, विक्रमी संवत्: दोपहर 01.25 मिनट तक श्रवण नक्षत्र दोपहर 02.24 मिनट तक, सौभाग्य योग रात्रि 02.15 मिनट तक पश्चात शोभन योग। चंद्रमा मकर राशि में रात्रि 02.11 मिनट तक उपरांत कुंभ राशि में। सूर्य दक्षिणायन। वर्षा ऋतु। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्। श्रावण पूर्णिमा। रक्षा बंधन। श्री गायत्री जयंती। हृयग्रीव जंयती। संस्कृत दिवस। कोकिला व्रत पूर्ण।

सूर्योदय- 05:47 ए एम

सूर्यास्त- 07:06 पी एम

चन्द्रोदय- 07:21 पी एम

आज के शुभ मुहूर्त- ब्रह्म मुहूर्त 04:22 ए एम से 05:04 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:43 ए एम से 05:47 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:00 पी एम से 12:53 पी एम

विजय मुहूर्त 02:40 पी एम से 03:33 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 07:06 पी एम से 07:27 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 07:06 पी एम से 08:10 पी एम

अमृत काल 03:42 ए एम, अगस्त 10 से 05:16 ए एम, अगस्त 10

निशिता मुहूर्त 12:05 ए एम, अगस्त 10 से 12:48 ए एम, अगस्त 10

सर्वार्थ सिद्धि योग 05:47 ए एम से 02:23 पी एम

आज के अशुभ मुहूर्त- राहुकाल 09:07 ए एम से 10:47 ए एम

यमगण्ड 02:06 पी एम से 03:46 पी एम

आडल योग 02:23 पी एम से 05:48 ए एम, अगस्त 10

दुर्मुहूर्त 05:47 ए एम से 06:40 ए एम

गुलिक काल 05:47 ए एम से 07:27 ए एम 06:40 ए एम से 07:34 ए एम

वर्ज्य 06:18 पी एम से 07:52 पी एम

पञ्चक 02:11 ए एम, अगस्त 10 से 05:48 ए एम, अगस्त 10