Aaj Ka Panchang 9 April 2026: आज है मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, ये हैं गुरुवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय
Aaj Ka Panchang 9 April 2026, Panchang Today: हिन्दू पंचांग का उपयोग लंबे समय से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज यानी 9 अप्रैल के दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
Aaj Ka Panchang 9 April 2026: आज के पंचांग की बात करें तो दिन की शुरुआत थोड़ी एक्टिव महसूस हो सकती है। वैसे बहुत ज्यादा भाग-दौड़ नहीं रहने वाली है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों की तुलना में मन कम उलझा रहेगा और आप जरूरी कामों पर ध्यान दे पाएंगे। सुबह कोई बात दिमाग में आ सकती है लेकिन आप उसमें ज्यादा देर तक नहीं फंसेंगे। आज आपको लगेगा कि चीजें धीरे-धीरे सही दिशा में बढ़ रही हैं। चंद्रमा धनु राशि में है और कृष्ण पक्ष सप्तमी होने से काम करने की इच्छा आज बढ़ सकती है। आज बेकार की बातों से हटकर प्लान बनाना और काम पूरा करने पर ध्यान देना आसान रहेगा तो प्लानिंग उसी हिसाब से करें। सुबह थोड़ा सोच-समझकर काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा।
तिथि
आज कृष्ण सप्तमी रात 9:19 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी शुरू होगी। सप्तमी तिथि को काम आगे बढ़ाने के लिए अच्छा माना जाता है। आज रुके हुए कामों को दोबारा शुरू करना आसान लगेगा। जिस काम में डिस्प्लिन और धैर्य की जरूरत होगी, उसे पूरा करने में आज आसानी होगी। बिना सोचे जल्दबाजी करने से बचें। अगर सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छा होगा। सही प्लान के साथ आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा।
नक्षत्र
चंद्रमा सुबह 8:48 बजे तक मूल नक्षत्र में रहेगा। पंचांग के हिसाब से इसके बाद ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चला जाएगा। मूल नक्षत्र में सुबह का समय थोड़ा गंभीर या गहराई से सोचने वाला हो सकता है। आपको चीजों की असली वजह समझने का मन हो सकता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू होने के बाद दिन थोड़ा हल्का और आसान लग सकता है। काम धीरे-धीरे स्मूद तरीके से आगे बढ़ सकते हैं।
योग
आज परिघ योग शाम 5:58 बजे तक रहेगा। इसके बाद शिव योग शुरू होगा। परिघ योग में कभी-कभी काम थोड़ा मेहनत से आगे बढ़ता है। ऐसे में हो सकता है कि कुछ चीजें मुश्किल से पूरी हो। शाम के बाद शिव योग लगते ही मन थोड़ा शांत महसूस हो सकता है। इस समय चीजें ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ आएंगी।
करण
आज सुबह 8:12 बजे तक विष्टि करण रहेगा, जिसे थोड़ा सावधानी से चलने वाला समय माना जाता है। इसके बाद बव करण रात 9:19 बजे तक रहेगा, जो रोजमर्रा के कामों के लिए बेहतर माना जाता है। सुबह के बाद काम धीरे-धीरे आसान लग सकते हैं और रुकावट कम महसूस हो सकती है।
सूर्योदय और सूर्यास्त
सूर्योदय का समय 6:02 बजे
सूर्यास्त का समय 6:43 बजे
आज ऐसी है ग्रहों की स्थिति
अभी बड़े ग्रहों में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। हालांकि उनका असर दिन के मूड पर पड़ता है। सूर्य मीन राशि में है और चंद्रमा धनु राशि में है। इससे भावनाएं भी रहती हैं और आगे बढ़ने की सोच भी मन में बार-बार आएगी। आज का दिन पिछले दिनों से थोड़ा ज्यादा क्लियर लग सकता है। किसी बात पर फैसला लेने या जरूरी बात कहने में आसानी हो सकती है।
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: 4:32 से 5:17 सुबह
अभिजीत मुहूर्त: 11:58 से 12:48 दोपहर
विजय मुहूर्त: 2:30 से 3:20 दोपहर
गोधूलि मुहूर्त: 6:42 से 7:05 शाम
रवि योग: 6:02 से 8:48 सुबह
अशुभ समय
राहु काल: 1:58 से 3:33
यमगंड: 6:02 से 7:38 सुबह
गुलिक काल: 9:13 से 10:48 सुबह
दुर्मुहूर्त: 10:16 से 11:07 सुबह
व्रत और त्योहार
आज मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। इसका मतलब दिन में लोगों को आध्यात्मिक भावना का एहसास होगा। हालांकि बहुत ज्यादा उत्सव जैसा माहौल नहीं रहेगा। कुल मिलाकर आज का दिन यानी 9 अप्रैल का समय धीरे-धीरे आगे बढ़ने वाला है। सही समय देखकर काम करने और सोच-समझकर फैसला लेने से आज फायदा हो सकता है।
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें