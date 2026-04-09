Aaj Ka Panchang 9 April 2026: आज है मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, ये हैं गुरुवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 9 April 2026, Panchang Today: हिन्दू पंचांग का उपयोग लंबे समय से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज यानी 9 अप्रैल के दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।

Aaj Ka Panchang 9 April 2026: आज के पंचांग की बात करें तो दिन की शुरुआत थोड़ी एक्टिव महसूस हो सकती है। वैसे बहुत ज्यादा भाग-दौड़ नहीं रहने वाली है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों की तुलना में मन कम उलझा रहेगा और आप जरूरी कामों पर ध्यान दे पाएंगे। सुबह कोई बात दिमाग में आ सकती है लेकिन आप उसमें ज्यादा देर तक नहीं फंसेंगे। आज आपको लगेगा कि चीजें धीरे-धीरे सही दिशा में बढ़ रही हैं। चंद्रमा धनु राशि में है और कृष्ण पक्ष सप्तमी होने से काम करने की इच्छा आज बढ़ सकती है। आज बेकार की बातों से हटकर प्लान बनाना और काम पूरा करने पर ध्यान देना आसान रहेगा तो प्लानिंग उसी हिसाब से करें। सुबह थोड़ा सोच-समझकर काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा।

तिथि आज कृष्ण सप्तमी रात 9:19 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी शुरू होगी। सप्तमी तिथि को काम आगे बढ़ाने के लिए अच्छा माना जाता है। आज रुके हुए कामों को दोबारा शुरू करना आसान लगेगा। जिस काम में डिस्प्लिन और धैर्य की जरूरत होगी, उसे पूरा करने में आज आसानी होगी। बिना सोचे जल्दबाजी करने से बचें। अगर सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छा होगा। सही प्लान के साथ आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा।

नक्षत्र चंद्रमा सुबह 8:48 बजे तक मूल नक्षत्र में रहेगा। पंचांग के हिसाब से इसके बाद ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चला जाएगा। मूल नक्षत्र में सुबह का समय थोड़ा गंभीर या गहराई से सोचने वाला हो सकता है। आपको चीजों की असली वजह समझने का मन हो सकता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू होने के बाद दिन थोड़ा हल्का और आसान लग सकता है। काम धीरे-धीरे स्मूद तरीके से आगे बढ़ सकते हैं।

योग आज परिघ योग शाम 5:58 बजे तक रहेगा। इसके बाद शिव योग शुरू होगा। परिघ योग में कभी-कभी काम थोड़ा मेहनत से आगे बढ़ता है। ऐसे में हो सकता है कि कुछ चीजें मुश्किल से पूरी हो। शाम के बाद शिव योग लगते ही मन थोड़ा शांत महसूस हो सकता है। इस समय चीजें ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ आएंगी।

करण आज सुबह 8:12 बजे तक विष्टि करण रहेगा, जिसे थोड़ा सावधानी से चलने वाला समय माना जाता है। इसके बाद बव करण रात 9:19 बजे तक रहेगा, जो रोजमर्रा के कामों के लिए बेहतर माना जाता है। सुबह के बाद काम धीरे-धीरे आसान लग सकते हैं और रुकावट कम महसूस हो सकती है।

सूर्योदय और सूर्यास्त सूर्योदय का समय 6:02 बजे

सूर्यास्त का समय 6:43 बजे

आज ऐसी है ग्रहों की स्थिति अभी बड़े ग्रहों में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। हालांकि उनका असर दिन के मूड पर पड़ता है। सूर्य मीन राशि में है और चंद्रमा धनु राशि में है। इससे भावनाएं भी रहती हैं और आगे बढ़ने की सोच भी मन में बार-बार आएगी। आज का दिन पिछले दिनों से थोड़ा ज्यादा क्लियर लग सकता है। किसी बात पर फैसला लेने या जरूरी बात कहने में आसानी हो सकती है।

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: 4:32 से 5:17 सुबह

अभिजीत मुहूर्त: 11:58 से 12:48 दोपहर

विजय मुहूर्त: 2:30 से 3:20 दोपहर

गोधूलि मुहूर्त: 6:42 से 7:05 शाम

रवि योग: 6:02 से 8:48 सुबह

अशुभ समय राहु काल: 1:58 से 3:33

यमगंड: 6:02 से 7:38 सुबह

गुलिक काल: 9:13 से 10:48 सुबह

दुर्मुहूर्त: 10:16 से 11:07 सुबह