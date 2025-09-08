Aaj ka panchang 8 September 2025 today panchang Monday Pujan muhurat and rahukaal आज का पंचांग 8 सितंबर: प्रतिपदा श्राद्ध आज, जानें पंचांग से सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त व राहुकाल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
आज का पंचांग 8 सितंबर: प्रतिपदा श्राद्ध आज, जानें पंचांग से सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त व राहुकाल

Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 05:16 AM
Aaj ka Panchang 8 September: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 8 सितंबर, सोमवार, शक संवत्: 17 भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 24 भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 15, रबि-उल्लावल, 1447 विक्रमी संवत्: आश्विन कृष्ण प्रतिपदा रात्रि 09.12 बजे तक पश्चात द्वितीया तिथि, बालव करण। चंद्रमा कुंभ राशि में दोपहर 02.29 मिनट तक उपरांत मीन राशि में।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। प्रातः 07.30 मिनट से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। श्राद्ध (पितृपक्ष) प्रारंभ। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध। ग्रहण वेधदिन।

सूर्योदय- 06:03 ए एम

सूर्यास्त- 06:34 पी एम

चन्द्रोदय- 06:58 पी एम

चन्द्रास्त- 06:24 ए एम

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त- 04:31 ए एम से 05:17 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:53 ए एम से 12:44 पी एम

विजय मुहूर्त- 02:24 पी एम से 03:14 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:34 पी एम से 06:57 पी एम

सायाह्न सन्ध्या- 06:34 पी एम से 07:43 पी एम

अमृत काल - 12:35 पी एम से 02:04 पी एम

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल- 07:37 ए एम से 09:11 ए एम

यमगण्ड- 10:45 ए एम से 12:18 पी एम

आडल योग- 06:03 ए एम से 08:02 पी एम

विडाल योग- 08:02 पी एम से अगले दिन 06:03 ए एम तक

गुलिक काल- 01:52 पी एम से 03:26 पी एम

पंचक- पूरे दिन

