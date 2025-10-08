आज का पंचांग 8 अक्टूबर: आज से कार्तिक स्नान शुरू, जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त व राहुकाल का समय
Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj ka Panchang 8 October 2025: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 08 अक्तूबर, बुधवार, शक संवत्: 16 आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 23 आश्विन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 15 रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक कृष्ण द्वितीया रात्रि 02.23 मिनट तक। अश्विनी नक्षत्र रात्रि 10.45 मिनट तक पश्चात भरणी नक्षत्र, हर्ष योग रात्रि 01.33 मिनट तक पश्चात वज्र योग, तैतिल करण, चंद्रमा मेष राशि में (दिन रात)
सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद् ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। गंडमूल रात्रि 10.45 मिनट तक।
सूर्योदय- 06:18 ए एम
सूर्यास्त- 05:59 पी एम
चन्द्रोदय- 06:39 पी एम
चन्द्रास्त- 07:23 ए एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- 04:39 ए एम से 05:29 ए एम
विजय मुहूर्त- 02:05 पी एम से 02:52 पी एम
गोधूलि मुहूर्त- 05:59 पी एम से 06:24 पी एम
सायाह्न सन्ध्या- 05:59 पी एम से 07:13 पी एम
अमृत काल- 04:21 पी एम से 05:47 पी एम
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- 12:08 पी एम से 01:36 पी एम
यमगण्ड- 07:45 ए एम से 09:13 ए एम
गुलिक काल- 10:41 ए एम से 12:08 पी एम
विडाल योग-06:18 ए एम से 10:44 पी एम
वर्ज्य- 07:12 पी एम से 08:37 पी एम