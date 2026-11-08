आज का पंचांग ( 8 नवंबर): दिवाली पर गणेश-लक्ष्मी पूजन के बन रहे ये शुभ मुहूर्त, जानें कब न करें पूजा
Ganesh-Laxmi Puja Muhurat 8 November: आज 8 नवंबर को गणेश-लक्ष्मी पूजा के कई शुभ-अशुभ मुहूर्त बन रहे हैं। यहां देखें दिवाली का विस्तृत पंचांग।
Aaj ka panchang 8 November 2026: कार्तिक माह की अमावस्या तिथि का मान्य आज 8 नवंबर 2026, रविवार को है। इस दिन दिवाली या दीपावली का त्योहार धूमधाम से देशभर में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, अमावस्या तिथि 8 नवंबर को सुबह 11 बजकर 27 मिनट पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 9 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक रहेगी। दिवाली के दिन शुभ मुहूर्त में गणेश-लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। आप भी देखें आज गणेश-लक्ष्मी पूजन मुहूर्त और आज का विस्तृत पंचांग-
आज का पंचांग:
पंचांग : 08 नवंबर, रविवार, शक संवत्: 17 कार्तिक (सौर) 1948। विक्रमी संवत्: कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि प्रातः 11.29 मिनट तक पश्चात अमावस्या तिथि। पंजाब पंचांग: 23 कार्तिक मास प्रविष्टे 2083। इस्लाम: 27 जमादि उल्लावल, 1448।
चंद्र राशि : चंद्रमा तुला राशि में (दिन-रात)। सूर्य: दक्षिणायन। शरद ऋतु।
व्रत-त्योहार : दिवाली। श्री महालक्ष्मी पूजन। कुबेर पूजन। काली पूजन।
घर पर लक्ष्मी-गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त:
• वृषभ लग्न: शाम 05:54 बजे से शाम 07:50 बजे तक (अवधि: 1 घंटे 56 मिनट)
• प्रदोष काल (सामान्य): शाम 05:31 बजे से शाम 08:09 बजे तक
व्यापार/कार्यालय (ऑफिस और दुकान) के लिए शुभ मुहूर्त
• कुंभ लग्न (दोपहर): दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:54 बजे तक
निशिता काल (रात्रि पूजन) मुहूर्त:
• रात्रि मुहूर्त / महानिशीथ काल: रात 11:39 बजे से 12:31 बजे (9 नवंबर) तक
• सिंह लग्न (मध्यरात्रि): रात 12:25 बजे से 02:42 बजे (9 नवंबर) तक
सूर्य और चंद्रमा का समय:
• सूर्योदय: सुबह 6:31 बजे
• सूर्यास्त: शाम 5:37 बजे
• चंद्रोदय: सुबह 03:40 बजे (9 नवंबर)
• चंद्रास्त: दोपहर 03:35 बजे
आज के शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:54 बजे से सुबह 05:46 बजे तक।
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:44 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 01:54 बजे से दोपहर 02:38 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:32 बजे से शाम 05:59 बजे तक।
अमृत काल : रात 10:02 बजे से रात 11:44 बजे तक।
निशिता मुहूर्त: रात 11:40 बजे से 9 नवंबर को रात 12:32 बजे तक।
आज के शुभ चौघड़िया मुहूर्त:
लाभ (उन्नति): सुबह 09:21 बजे से सुबह 10:43 बजे तक
अमृत (सर्वोत्तम): सुबह 10:43 बजे से दोपहर 12:05 बजे तक
चर (सामान्य): सुबह 08:00 बजे से सुबह 09:21 बजे तक
शुभ, अमृत और चर चौघड़िया: शाम 05:31 बजे से रात 10:27 बजे तक
लाभ चौघड़िया (मध्यरात्रि): रात 01:43 बजे से देर रात 03:22 बजे तक
आज के अशुभ मुहूर्त:
वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राहुकाल , यमगंड, वर्ज्य, गुलिक काल और दुर्मुहूर्त मुहूर्त में शुभ या मांगलिक कार्य की मनाही है। इसलिए इस समय नए काम की शुरुआत से बचना चाहिए।
राहुकाल: शाम 04:11 बजे से शाम 05:32 बजे तक।
यमगण्ड: दोपहर 12:05 बजे से दोपहर 01:27 बजे तक।
गुलिक काल: दोपहर 02:49 बजे से शाम 04:11 बजे तक।
दुर्मुहूर्त: शाम 04:05 बजे से शाम 04:49 बजे तक।
वर्ज्य: सुबह 11:49 बजे से दोपहर 01:32 बजे तक।
दिवाली पर वास्तु अनुसार करने वाले कुछ उपाय :
शाम को अग्नि कोण में छह दीपक थोड़े चावल डालकर जलाएं। इससे धन आगमन का मार्ग प्रशस्त होगा। उत्तर दिशा में पांच दीपक घी के जलाएं। इसमें थोड़ी हरी इलायची भी डालें। इससे जीवन में उन्नति के मार्ग खुलेंगे और नए अवसर प्राप्त होंगे।
आज का शुभ रंग : लाल, नारंगी। आज की दिशा: यात्रा के लिए पूर्व, दक्षिण, उत्तर। अशुभ दिशा: पश्चिम। उपाय : घी खाकर निकलें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान