Aaj Ka Panchang 8 May 2026: आज ज्येष्ठ माह की षष्ठी तिथि, सर्वार्थ सिद्धि योग में करें शुभ काम, देखें 8 मई का मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 8 May 2026: आज शुक्रवार है। 8 मई को चंद्रमा मकर राशि में है। दिक्र पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के साथ-साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। जानें आज के दिन का शुभ मुहूर्त, राहुकाल, अभिजीत मुहूर्त और पढ़ें आज का पूरा पंचांग।
Panchang Today 8 May 2026: 08 मई, शुक्रवार, शक संवत् : 18 वैशाख (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 25 वैशाख मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 20 जिल्काद, 1447, विक्रमी संवत्: प्रथम (शुद्ध) ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी तिथि दोपहर 12.22 बजे तक पश्चात सप्तमी तिथि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 09.20 बजे तक पश्चात श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में (दिन-रात)। सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। बसंत ऋतु। प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा दोपहर 12.22 मिनट से रात्रि 01.13 मिनट तक।
आज बन रहा है ये खास योग
आज शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा होती है। द्रिक पंचांग के हिसाब से आज ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। पंचांग के अनुसार आज 8 मई को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और शुभ योग का संयोग बन रहा है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो आज के दिन में चार चांद लगा रहा है। इसके अलावा आज साथ ही सूर्य मेष राशि में है और चंद्रमा आज मकर राशि में है। ऐसे में आज के दिन शुभ मुहूर्त में काम करना सफल होगा।
आज का पूरा पंचाग
तिथि षष्ठी - दोपहर 12:21 बजे तक
नक्षत्र उत्तराषाढा - रात 9:20 बजे तक
योग शुभ - रात 2:30 बजे तक, 9 मई
करण वणिज - दोपहर 12:21 बजे तक
विष्टि - रात 1:16 बजे तक, 9 मई
वार शुक्रवार
पक्ष कृष्ण पक्ष
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय
सूर्योदय सुबह 5:35 बजे
सूर्यास्त शाम 7:01 बजे
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
चंद्रोदय रात 12:44 बजे, 9 मई
चंद्रास्त सुबह 10:24 बजे
जानें शुक्रवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 बजे से 4:53 बजे तक
प्रातः सन्ध्या सुबह 4:32 बजे से 5:35 बजे तक
अभिजित मुहूर्त सुबह 11:51 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक
विजय मुहूर्त दोपहर 2:32 बजे से 3:26 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त शाम 6:59 बजे से 7:20 बजे तक
सायाह्न सन्ध्या शाम 7:01 बजे से 8:04 बजे तक
अमृत काल दोपहर 2:15 बजे से 4:01 बजे तक
निशिता मुहूर्त रात 11:56 बजे से 12:39 बजे तक, 9 मई
सर्वार्थ सिद्धि योग रात 9:20 बजे से सुबह 5:34 बजे तक, 9 मई
रवि योग सुबह 5:35 बजे से रात 9:20 बजे तक
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल सुबह 10:37 बजे से दोपहर 12:18 बजे तक
यमगण्ड दोपहर 3:39 बजे से शाम 5:20 बजे तक
आडल योग दोपहर 2:43 बजे से रात 11:05 बजे तक
विडाल योग सुबह 5:35 बजे से दोपहर 2:43 बजे तक
गुलिक काल सुबह 7:16 बजे से 8:56 बजे तक
दुर्मुहूर्त सुबह 8:16 बजे से 9:10 बजे तक, दोपहर 12:45 बजे से 1:38 बजे तक
वर्ज्य रात 1:40 बजे से 3:25 बजे तक, 9 मई
बाण चोर - रात 1:26 बजे से पूरी रात, 9 मई
भद्रा दोपहर 12:21 बजे से रात 1:16 बजे तक, 9 मई
दिन का चौघड़िया मुहूर्त
चर - सामान्य सुबह 5:35 बजे से 7:16 बजे तक
लाभ - उन्नति सुबह 7:16 बजे से 8:56 बजे तक
अमृत - सर्वोत्तम सुबह 8:56 बजे से 10:37 बजे तक
काल - हानि सुबह 10:37 बजे से दोपहर 12:18 बजे तक
शुभ - उत्तम दोपहर 12:18 बजे से 1:58 बजे तक
रोग - अमंगल दोपहर 1:58 बजे से 3:39 बजे तक
उद्वेग - अशुभ दोपहर 3:39 बजे से शाम 5:20 बजे तक
चर - सामान्य शाम 5:20 बजे से 7:01 बजे तक
रात का चौघड़िया मुहूर्त
रोग - अमंगल शाम 7:01 बजे से 8:20 बजे तक
काल - हानि रात 8:20 बजे से 9:39 बजे तक
लाभ - उन्नति रात 9:39 बजे से 10:58 बजे तक
उद्वेग - अशुभ रात 10:58 बजे से 12:17 बजे तक, 9 मई
शुभ - उत्तम रात 12:17 बजे से 1:37 बजे तक, 9 मई
अमृत - सर्वोत्तम रात 1:37 बजे से 2:56 बजे तक, 9 मई
चर - सामान्य रात 2:56 बजे से 4:15 बजे तक, 9 मई
रोग - अमंगल सुबह 4:15 बजे से 5:34 बजे तक, 9 मई
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र