Panchang: 8 मार्च 2026 का पंचांग, जानें रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang 8 March 2026: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang, 8 मार्च 2026 का पंचांग: शक संवत् : 17 फाल्गुन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग : 25 फाल्गुन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम : 18 रमजान, 1447, विक्रमी संवत् : चैत्र कृष्ण पञ्चमी तिथि रात 09:10 बजे तक पश्चात षष्ठी तिथि, स्वाती नक्षत्र 01:31 पी एम तक पश्चात विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में।सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। ध्रुव योग 07:04 ए एम तक। 04:57 पी एम से राहुकाल शुरू। रंग पञ्चमी व्रत।
सूर्योदय 06:39 ए एम
सूर्यास्त 06:25 पी एम
चन्द्रोदय 11:08 पी एम
चन्द्रास्त 09:04 ए एम
आज के दिन के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:01 ए एम से 05:50 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:25 ए एम से 06:39 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:09 पी एम से 12:56 पी एम
विजय मुहूर्त 02:30 पी एम से 03:17 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:23 पी एम से 06:47 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:25 पी एम से 07:38 पी एम
अमृत काल 06:25 ए एम, मार्च 09 से 08:11 ए एम, मार्च 09
निशिता मुहूर्त 12:07 ए एम, मार्च 09 से 12:56 ए एम, मार्च 09
आज के दिन केअशुभ मुहूर्त
राहुकाल 04:57 पी एम से 06:25 पी एम
यमगण्ड 12:32 पी एम से 02:00 पी एम
गुलिक काल 03:29 पी एम से 04:57 पी एम
दुर्मुहूर्त 04:51 पी एम से 05:38 पी एम
वर्ज्य 07:45 पी एम से 09:31 पी एम
बाण चोर - 12:55 ए एम, मार्च 09 से पूर्ण रात्रि तक
आज के लिए पञ्चक रहित मुहूर्त
अग्नि पञ्चक - 06:39 ए एम से 07:01 ए एम
शुभ मुहूर्त - 07:01 ए एम से 08:26 ए एम
मृत्यु पञ्चक - 08:26 ए एम से 10:01 ए एम
अग्नि पञ्चक - 10:01 ए एम से 11:57 ए एम
शुभ मुहूर्त - 11:57 ए एम से 01:31 पी एम
रज पञ्चक - 01:31 पी एम से 02:11 पी एम
शुभ मुहूर्त - 02:11 पी एम से 04:32 पी एम
चोर पञ्चक - 04:32 पी एम से 06:49 पी एम
शुभ मुहूर्त - 06:49 पी एम से 09:05 पी एम
रोग पञ्चक - 09:05 पी एम से 09:10 पी एम
शुभ मुहूर्त - 09:10 पी एम से 11:25 पी एम
मृत्यु पञ्चक - 11:25 पी एम से 01:43 ए एम, मार्च 09
