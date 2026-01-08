Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj ka Panchang 8 January 2026 magh mass saptami tithi bhadra rahukaal know shubh muhurat
Aaj ka Panchang 8 January : आज माघ मास की सप्तमी तिथि, आज रात को भद्रा भी

Aaj ka Panchang 8 January : आज माघ मास की सप्तमी तिथि, आज रात को भद्रा भी

संक्षेप:

Aaj ka Panchang : आज माघ मास की सप्तमी तिथि, 8 जनवरी गुरुवार है। इसके साथ ही आज रात को भद्रा भी लग रही है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे। 

Jan 08, 2026 06:24 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Aaj ka Panchang : आज माघ मास की सप्तमी तिथि, 8 जनवरी गुरुवार है। इसके साथ ही आज रात को भद्रा भी लग रही है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे। इसके अलावा राहुकाल आज दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक पर रहेगा। अन्य ग्रहों की बात करें तो गुरु मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल धनु राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आज 08 जनवरी, गुरुवार है। आज पौष मास की सप्तम , शक संवत्: 18, पौष, (सौर) शक 1947, पंजाब पंचांग: 25, पौष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 18, रज्जब 1447, विक्रमी संवत्: माघ कृष्ण षष्ठी तिथि रात्रि 07.06 मिनट तक (सूर्योदय से पहले) पश्चात सप्तमी तिथि, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 12.25 मिनट तक पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में सायं 06.39 मिनट तक उपरांत कन्या राशि। सूर्य दक्षिणायन। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 07.06 मिनट से।

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय का समय: प्रातः 07 बजकर 15 मिनट पर

सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 51 मिनट पर

चंद्रोदय का समय: रात 10 बजकर 53 मिनट पर

चंद्रास्त का समय: प्रातः 10 बजकर 39 मिनट पर

आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12 बजकर 07 मिनट से दोपहर 12 बजकर 49 मिनट तक

अमृत काल: 9 जनवरी को प्रातः 06 बजकर 06 मिनट से प्रातः 07 बजकर 47 मिनट तक

आज के अशुभ समय

राहुकाल: दोपहर 01 बजकर 46 बजे से दोपहर 03 बजकर 04 मिनट तक

गुलिकाल: प्रातः 09 बजकर 52 बजे से प्रातः 11 बजकर 10 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 07 बजकर 15 बजे से प्रातः 08 बजकर 33 मिनट तक

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Aaj Ka Panchang
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने