Aaj ka Panchang 8 January : आज माघ मास की सप्तमी तिथि, आज रात को भद्रा भी
आज 08 जनवरी, गुरुवार है। आज पौष मास की सप्तम , शक संवत्: 18, पौष, (सौर) शक 1947, पंजाब पंचांग: 25, पौष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 18, रज्जब 1447, विक्रमी संवत्: माघ कृष्ण षष्ठी तिथि रात्रि 07.06 मिनट तक (सूर्योदय से पहले) पश्चात सप्तमी तिथि, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 12.25 मिनट तक पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में सायं 06.39 मिनट तक उपरांत कन्या राशि। सूर्य दक्षिणायन। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 07.06 मिनट से।
सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
सूर्योदय का समय: प्रातः 07 बजकर 15 मिनट पर
सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 51 मिनट पर
चंद्रोदय का समय: रात 10 बजकर 53 मिनट पर
चंद्रास्त का समय: प्रातः 10 बजकर 39 मिनट पर
आज के शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12 बजकर 07 मिनट से दोपहर 12 बजकर 49 मिनट तक
अमृत काल: 9 जनवरी को प्रातः 06 बजकर 06 मिनट से प्रातः 07 बजकर 47 मिनट तक
आज के अशुभ समय
राहुकाल: दोपहर 01 बजकर 46 बजे से दोपहर 03 बजकर 04 मिनट तक
गुलिकाल: प्रातः 09 बजकर 52 बजे से प्रातः 11 बजकर 10 मिनट तक
यमगण्ड: प्रातः 07 बजकर 15 बजे से प्रातः 08 बजकर 33 मिनट तक