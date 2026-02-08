Aaj Ka Panchang : भानु सप्तमी आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 8 February 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang : 08 फरवरी, रविवार, शक संवत्: 19 माघ (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 26 माघ मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 19 शब्बान, 1447, विक्रमी संवत्: फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तिथि रात्रि 05.02 मिनट (सूर्योदय पूर्व) तक। विशाखा नक्षत्र, गंड योग रात्रि 12.08 मिनट तक पश्चात वृद्धि योग, विष्टि (भद्रा) करण अपराह्न 03.59 मिनट तक। चंद्रमा तुला राशि में (दिन-रात)। सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। सायं 04.30 मिनट से सायं 06 बजे तक राहुकालम्। भद्रा अपराह्न 03.59 मिनट तक। श्रीनाथ उत्सव।
व्रत, त्योहार- भानु सप्तमी
हिंदू धर्म में भानु सप्तमी का खास महत्व माना जाता है। यह व्रत सूर्य देव को समर्पित होता है। इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने और विधि-विधान से पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और जीवन में मजबूती आती है। मान्यता है कि भानु सप्तमी पर की गई पूजा से सेहत, आत्मविश्वास और काम करने की शक्ति बढ़ती है, इसलिए इस दिन को शुभ माना जाता है।
सूर्योदय 07:05 ए एम
सूर्यास्त 06:06 पी एम
चन्द्रोदय 12:23 ए एम, फरवरी 09
चन्द्रास्त 10:33 ए एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 05:21 ए एम से 06:13 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:47 ए एम से 07:05 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:57 पी एम
विजय मुहूर्त 02:26 पी एम से 03:10 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:03 पी एम से 06:29 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:06 पी एम से 07:24 पी एम
अमृत काल 07:18 पी एम से 09:04 पी एम
निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, फरवरी 09 से 01:01 ए एम, फरवरी 09
रवि योग 07:05 ए एम से 05:02 ए एम, फरवरी 09
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 04:43 पी एम से 06:06 पी एम
यमगण्ड 12:35 पी एम से 01:58 पी एम
आडल योग 05:02 ए एम, फरवरी 09 से 07:04 ए एम, फरवरी 09
विडाल योग 07:05 ए एम से 05:02 ए एम, फरवरी 09
गुलिक काल 03:21 पी एम से 04:43 पी एम दुर्मुहूर्त 04:38 पी एम से 05:22 पी एम
वर्ज्य 08:40 ए एम से 10:26 ए एम भद्रा 07:05 ए एम से 03:54 पी एम
बाण रोग - 05:22 ए एम, फरवरी 09 से पूर्ण रात्रि तक
