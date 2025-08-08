Aaj Ka Panchang : सावन पूर्णिमा व्रत आज, नोट कर लें पूजा के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 8 August 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Fri, 8 Aug 2025 05:26 AM

अAaj Ka Panchang : 08 अगस्त, शुक्रवार, शक संवत्: 17, श्रावण (सौर)शक 1947, पंजाब पंचांग: 24, श्रावण मास प्रविष्टे 2082। इस्लाम: 13, सफर 1447, विक्रमी संवत श्रावण शुक्ल चतुर्दशी दोपहर 02.13 मिनट तक, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 02.28 मिनट तक। आयुष्मान योग रात्रि 04. 09 मिनट तक, चन्द्रमा मकर राशि में (दिन रात)। सूर्य दक्षिणायन। वर्षा ऋतु। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा दोपहर 02.13 मिनट से रात्रि 01.49 मिनट तक। सत्यनारायण व्रत। सावन पूर्णिमा व्रत।

सूर्योदय- 05:46 ए एम

सूर्यास्त- 07:07 पी एम

चन्द्रोदय- 06:42 पी एम

चन्द्रास्त- 05:28 ए एम, अगस्त 09

आज के शुभ मुहूर्त- ब्रह्म मुहूर्त 04:21 ए एम से 05:04 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:43 ए एम से 05:46 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:00 पी एम से 12:53 पी एम

विजय मुहूर्त 02:40 पी एम से 03:33 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 07:07 पी एम से 07:28 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 07:07 पी एम से 08:11 पी एम

अमृत काल 07:57 ए एम से 09:35 ए एम

निशिता मुहूर्त 12:05 ए एम, अगस्त 09 से 12:48 ए एम, अगस्त 09

04:01 ए एम, अगस्त 09 से 05:37 ए एम, अगस्त 09

रवि योग 05:46 ए एम से 02:28 पी एम

सर्वार्थ सिद्धि योग 02:28 पी एम से 05:47 ए एम, अगस्त 09

आज के अशुभ मुहूर्त- राहुकाल 10:47 ए एम से 12:27 पी एम

यमगण्ड 03:47 पी एम से 05:27 पी एम

आडल योग 08:24 ए एम से 04:04 पी एम

विडाल योग 05:46 ए एम से 08:24 ए एम

गुलिक काल 07:26 ए एम से 09:06 ए एम

दुर्मुहूर्त 08:26 ए एम से 09:20 ए एम

वर्ज्य 06:27 पी एम से 08:03 पी एम 12:53 पी एम से 01:47 पी एम

बाण रज - 05:56 पी एम से पूर्ण रात्रि तक