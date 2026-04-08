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Aaj Ka Panchang 8 April 2026: आज का पंचांग, जानें बुधवार के सभी शुभ- अशुभ मुहूर्त

Apr 08, 2026 05:43 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Panchang 8 April 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Aaj Ka Panchang 8 April 2026: आज का पंचांग, जानें बुधवार के सभी शुभ- अशुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 8 April 2026: आज दिन की शुरुआत आज थोड़ी अलग महसूस होगी। सोच में गहराई होगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों जैसी भारी और अंदर ही अंदर सोचने वाली फीलिंग्स आज थोड़ी कम होगी। आज दिन में थोड़ी गतिविधिज्यादा महसूस हो सकती है। आपका मन रुक-रुक कर सोचता रहेगा लेकिन ज्यादा देर सोच में डूबेगा नहीं।

आज चंद्रमा धनु राशि में रहेगा। पंचांग के हिसाब से आज कृष्ण पक्ष षष्ठी, मूल नक्षत्र, वरीयान योग और वणिज करण का प्रभाव रहेगा। इसके अलावा आगे थोड़े से बदलाव होंगे। द्रिक पंचांग के अनुसार आज गंडमूल और रवि योग भी बन रहा है। ऐसें में आज का दिन थोड़ा सा मिला-जुला लेकिन असरदार रहेगा।

आज आपका मन करेगा कि जरूरी चीजों पर ध्यान दिया जाए। बेकार की बातों में समय खराब करने का मन कम रहेगा। किसी भी जरूरी काम के लिए आज का दिन सही माना जाएगा। बस आपको चीजों का बैलेंस बनाना है।

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तिथि

आज कृष्ण पक्ष षष्ठी शाम करीब 6:28 बजे तक रहेगी और इसके बाद सप्तमी शुरू होगी। षष्ठी तिथि में काम करने की एनर्जी थोड़ी ज्यादा रह सकती है। यह दिन मेहनत, अनुशासन और जरूरी कामों को पूरा करने के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आपका कोई काम काफी समय से रुका हुआ है तो आज उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि बिना सोचे-समझे जल्दबाजी करना सही नहीं रहेगा। सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें।

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नक्षत्र

आज चंद्रमा मूल नक्षत्र में रहेगा। मूल नक्षत्र की वजह से सोच गहराई वाली होती है। आज आपका ध्यान असली मुद्दों पर जा सकता है। आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी चीज के लिए असली वजह क्या है? अगर आज आप सही तरीके से सोचेंगे तो क्लैरिटी मिल सकती है।

योग

दिन की शुरुआत आज वरीयान योग में होगी। शाम में करीब 4:10 बजे के बाद परिघ योग शुरू होगा। दिन का पहला हिस्सा किसी जरूरी काम को करने और मेडिटेशन के लिए बेहतर माना जा सकता है। इस समय आप किसी भी तरह के काम में ठीक से फोकस कर पाएंगे। शाम के बाद मन गंभीर हो सकता है। ऐसे में आज शाम के वक्त कोई भी फैसला सोच-समझकर ही लें तो अच्छा होगा।

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करण

वणिज करण शाम करीब 6:28 बजे तक रहेगा। इसके बाद विष्टि करण शुरू होगा और आधी रात के बाद बव करण आएगा। वणिज करण को काम और फैसलों के लिए अच्छा माना जाता है। इस समय अगर आप समझदारी से फैसला लेंगे तो सही साबित होने के चांस बढ़ सकते हैं। विष्टि करण को थोड़ा सावधानी से चलने वाला समय माना जाता है। ऐसे में जल्दबाजी से बचना अच्छा होगा।

सूर्योदय और सूर्यास्त

-सूर्योदय: 6:03 बजे

-सूर्यास्त: 6:43 बजे

दिन और रात का समय लगभग बैलेंस है। दिन का समय काम करने के लिए ठीक होगा। भले ही आपका मन आज थोड़ा गंभीर महसूस करें।

ग्रह ग्रोचर

आज ग्रहों की स्थिति ज्यादा बदलती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि इसका असर दिन के मूड पर पड़ सकता है। सूर्य मीन राशि में है और चंद्रमा धनु राशि में है। इस वजह आज मन में फीलिंग्स भी रहेंगी और आज आगे बढ़ने की इच्छा भी होगी। गंडमूल और रवि योग भी आज के दिन को थोड़ा मजबूत लेकिन थोड़ा अंस्टेबल बना सकते हैं। इसका मतलब है कि हर फैसले में समझदारी होना जरूरी होगा। जो बात जरूरी लगे उसी पर अपनी एनर्जी लगाएं।

आज का शुभ मुहूर्त

आज के दिन के लिए के कुछ अच्छे मुहूर्त के बारे में यहां जानें-

• ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:33 से 5:18 तक

• अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:59 से 12:47 तक

• विजय मुहूर्त: दोपहर 2:30 से 3:20 तक

• गोधूलि मुहूर्त: शाम 6:42 से 7:04 तक

• अमृत काल: रात 01:38 बजे, अप्रैल 09 से सुबह 03:25 बजे, अप्रैल 09

बता दें कि अभिजीत मुहूर्त जरूरी काम के लिए अच्छा माना जाता है। दोपहर का समय भी कॉन्फिडेंस से जुड़े कामों के लिए ठीक रह सकता है।

आज के अशुभ समय

• राहु काल: 12:23 से 1:58 तक

• गुलिक काल: 10:48 से 12:23 तक

• यम घंटा: सुबह 7:38 से 9:13 तक

• दुर्मुहूर्त: 11:58 से 12:48 तक

इन समय में जरूरी काम किया जा सकता है लेकिन कोई भी नया या बहुत जरूरी काम शुरू करने से बचना बेहतर माना जाता है।

आज के व्रत और त्योहार

आज कोई बड़ा खास त्योहार नहीं है। दिन का महत्व कृष्ण पक्ष षष्ठी से सप्तमी में बदलाव की वजह से माना जाता है। आज का दिन थोड़ा शांत और गंभीर एनर्जी वाला हो सकता है। ये दिन ईमानदारी से काम करने और बेकार की चीजों को छोड़ने के लिए अच्छा माना जाता है।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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