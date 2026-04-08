Aaj Ka Panchang 8 April 2026: आज का पंचांग, जानें बुधवार के सभी शुभ- अशुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 8 April 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Aaj Ka Panchang 8 April 2026: आज दिन की शुरुआत आज थोड़ी अलग महसूस होगी। सोच में गहराई होगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों जैसी भारी और अंदर ही अंदर सोचने वाली फीलिंग्स आज थोड़ी कम होगी। आज दिन में थोड़ी गतिविधिज्यादा महसूस हो सकती है। आपका मन रुक-रुक कर सोचता रहेगा लेकिन ज्यादा देर सोच में डूबेगा नहीं।

आज चंद्रमा धनु राशि में रहेगा। पंचांग के हिसाब से आज कृष्ण पक्ष षष्ठी, मूल नक्षत्र, वरीयान योग और वणिज करण का प्रभाव रहेगा। इसके अलावा आगे थोड़े से बदलाव होंगे। द्रिक पंचांग के अनुसार आज गंडमूल और रवि योग भी बन रहा है। ऐसें में आज का दिन थोड़ा सा मिला-जुला लेकिन असरदार रहेगा।

आज आपका मन करेगा कि जरूरी चीजों पर ध्यान दिया जाए। बेकार की बातों में समय खराब करने का मन कम रहेगा। किसी भी जरूरी काम के लिए आज का दिन सही माना जाएगा। बस आपको चीजों का बैलेंस बनाना है।

तिथि आज कृष्ण पक्ष षष्ठी शाम करीब 6:28 बजे तक रहेगी और इसके बाद सप्तमी शुरू होगी। षष्ठी तिथि में काम करने की एनर्जी थोड़ी ज्यादा रह सकती है। यह दिन मेहनत, अनुशासन और जरूरी कामों को पूरा करने के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आपका कोई काम काफी समय से रुका हुआ है तो आज उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि बिना सोचे-समझे जल्दबाजी करना सही नहीं रहेगा। सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें।

नक्षत्र आज चंद्रमा मूल नक्षत्र में रहेगा। मूल नक्षत्र की वजह से सोच गहराई वाली होती है। आज आपका ध्यान असली मुद्दों पर जा सकता है। आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी चीज के लिए असली वजह क्या है? अगर आज आप सही तरीके से सोचेंगे तो क्लैरिटी मिल सकती है।

योग दिन की शुरुआत आज वरीयान योग में होगी। शाम में करीब 4:10 बजे के बाद परिघ योग शुरू होगा। दिन का पहला हिस्सा किसी जरूरी काम को करने और मेडिटेशन के लिए बेहतर माना जा सकता है। इस समय आप किसी भी तरह के काम में ठीक से फोकस कर पाएंगे। शाम के बाद मन गंभीर हो सकता है। ऐसे में आज शाम के वक्त कोई भी फैसला सोच-समझकर ही लें तो अच्छा होगा।

करण वणिज करण शाम करीब 6:28 बजे तक रहेगा। इसके बाद विष्टि करण शुरू होगा और आधी रात के बाद बव करण आएगा। वणिज करण को काम और फैसलों के लिए अच्छा माना जाता है। इस समय अगर आप समझदारी से फैसला लेंगे तो सही साबित होने के चांस बढ़ सकते हैं। विष्टि करण को थोड़ा सावधानी से चलने वाला समय माना जाता है। ऐसे में जल्दबाजी से बचना अच्छा होगा।

सूर्योदय और सूर्यास्त -सूर्योदय: 6:03 बजे

-सूर्यास्त: 6:43 बजे

दिन और रात का समय लगभग बैलेंस है। दिन का समय काम करने के लिए ठीक होगा। भले ही आपका मन आज थोड़ा गंभीर महसूस करें।

ग्रह ग्रोचर आज ग्रहों की स्थिति ज्यादा बदलती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि इसका असर दिन के मूड पर पड़ सकता है। सूर्य मीन राशि में है और चंद्रमा धनु राशि में है। इस वजह आज मन में फीलिंग्स भी रहेंगी और आज आगे बढ़ने की इच्छा भी होगी। गंडमूल और रवि योग भी आज के दिन को थोड़ा मजबूत लेकिन थोड़ा अंस्टेबल बना सकते हैं। इसका मतलब है कि हर फैसले में समझदारी होना जरूरी होगा। जो बात जरूरी लगे उसी पर अपनी एनर्जी लगाएं।

आज का शुभ मुहूर्त आज के दिन के लिए के कुछ अच्छे मुहूर्त के बारे में यहां जानें-

• ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:33 से 5:18 तक

• अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:59 से 12:47 तक

• विजय मुहूर्त: दोपहर 2:30 से 3:20 तक

• गोधूलि मुहूर्त: शाम 6:42 से 7:04 तक

• अमृत काल: रात 01:38 बजे, अप्रैल 09 से सुबह 03:25 बजे, अप्रैल 09

बता दें कि अभिजीत मुहूर्त जरूरी काम के लिए अच्छा माना जाता है। दोपहर का समय भी कॉन्फिडेंस से जुड़े कामों के लिए ठीक रह सकता है।

आज के अशुभ समय • राहु काल: 12:23 से 1:58 तक

• गुलिक काल: 10:48 से 12:23 तक

• यम घंटा: सुबह 7:38 से 9:13 तक

• दुर्मुहूर्त: 11:58 से 12:48 तक

इन समय में जरूरी काम किया जा सकता है लेकिन कोई भी नया या बहुत जरूरी काम शुरू करने से बचना बेहतर माना जाता है।

आज के व्रत और त्योहार आज कोई बड़ा खास त्योहार नहीं है। दिन का महत्व कृष्ण पक्ष षष्ठी से सप्तमी में बदलाव की वजह से माना जाता है। आज का दिन थोड़ा शांत और गंभीर एनर्जी वाला हो सकता है। ये दिन ईमानदारी से काम करने और बेकार की चीजों को छोड़ने के लिए अच्छा माना जाता है।