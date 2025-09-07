आज का पंचांग 7 सितंबर: आज भाद्रपद पूर्णिमा पर लगेगा चंद्र ग्रहण, जानें पंचांग से शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj ka Panchang 7 September: आज 7 सितंबर, रविवार को भाद्रपद पूर्णिमा के साथ पितृ पक्ष की शुरुआत हो रही है। भाद्रपद पूर्णिमा पर साल का दूसरा व आखिरी चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। यह ग्रहण भारत में नजर आएगा। जिसके कारण इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा। जानें आज पंचांग से भाद्रपद पूर्णिमा पर बनने वाले शुभ-अशुभ मुहूर्त।
पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 07 सितंबर, रविवार, शक संवत्: 16 भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 23 भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 14 रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा रात्रि 11.39 मिनट तक। धृति योग, विष्टि (भद्रा) करण दोपहर 12.41 मिनट तक। चंद्रमा कुंभ राशि में (दिन-रात)।
सूर्य दक्षिणायन। वर्षा ऋतु। सायं 04.30 मिनट से सायं 06 बजे तक राहुकालम्। भद्रा दोपहर 12.41 मिनट तक। भाद्रपद पूर्णिमा। प्रोष्ठपदी महालय श्राद्ध प्रारंभ। पूर्णिमा का श्राद्ध। खग्रास चंद्र ग्रहण। श्री सत्यनारायण व्रत। पंचक।
सूर्योदय- 06:02 ए एम
सूर्यास्त- 06:36 पी एम
चन्द्रोदय- 06:26 पी एम
चन्द्रास्त- चन्द्रास्त नहीं
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- 04:31 ए एम से 05:16 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:54 ए एम से 12:44 पी एम
विजय मुहूर्त- 02:24 पी एम से 03:15 पी एम
गोधूलि मुहूर्त- 06:36 पी एम से 06:59 पी एम
सायाह्न सन्ध्या- 06:36 पी एम से 07:44 पी एम
अमृत काल- 02:51 पी एम से 04:22 पी एम
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- 05:01 पी एम से 06:36 पी एम
यमगण्ड- 12:19 पी एम से 01:53 पी एम
भद्रा- 06:02 ए एम से 12:41 पी एम
पंचक- पूरे दिन