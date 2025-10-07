आज का पंचांग 7 अक्टूबर: मंगलवार को पूजा-पाठ के बन रहे ये शुभ-अशुभ मुहूर्त, देखें संपूर्ण पंचांग

Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Tue, 7 Oct 2025 05:16 AM

Aaj ka Panchang 7 October 2025: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 07 अक्टूबर, मंगलवार, शक संवत्: 15 आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 22 आश्विन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 14 रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: आश्विन शुक्ल पूर्णिमा प्रातः 09.18 मिनट तक। चंद्रमा मीन राशि में रात्रि 01.28 मिनट तक उपरांत मेष राशि में। सूर्य दक्षिणायन। शरद् ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। आश्विन पूर्णिमा (स्नानदानादि)। पंचक समाप्त रात्रि 01.28 मिनट। महर्षि श्रीवाल्मीकि जयंती। कार्तिक स्नान नियम प्रारंभ। नवान्नभषणं। आकाश दीपदान प्रारंभ। कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा का क्षय। गंडमूल विचार।

सूर्योदय- 06:17 ए एम

सूर्यास्त- 06:00 पी एम

चन्द्रोदय- 06:01 पी एम

चन्द्रास्त- नहीं होगा

आज के शुभ मुहूर्त- ब्रह्म मुहूर्त- 04:39 ए एम से 05:28 ए एम

प्रातः सन्ध्या- 05:04 ए एम से 06:17 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:45 ए एम से 12:32 पी एम

विजय मुहूर्त- 02:06 पी एम से 02:53 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:00 पी एम से 06:25 पी एम

सायाह्न सन्ध्या- 06:00 पी एम से 07:14 पी एम

आज के अशुभ मुहूर्त- राहुकाल- 03:04 पी एम से 04:32 पी एम

यमगण्ड- 09:13 ए एम से 10:41 ए एम

आडल योग- 06:17 ए एम से 01:28 ए एम, अक्टूबर 08

गुलिक काल- 12:09 पी एम से 01:37 पी एम

पंचक- 06:17 ए एम से 01:28 ए एम, अक्टूबर 08