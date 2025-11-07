Aaj Ka Panchang : आज रात्रि तक रहेगा भद्रा का साया, जानें 7 नवंबर के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
संक्षेप: Aaj Ka Panchang 7 November 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang 7 November 2025 : 07 नवंबर, शुक्रवार, शक संवत्: 16 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 22 कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 15 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तिथि प्रातः 11.06 बजे तक पश्चात तृतीया तिथि, रोहिणी नक्षत्र रात्रि 12.34 बजे तक पश्चात मृगशीर्ष नक्षत्र परिघ योग रात्रि 10.28 बजे तक पश्चात शिव योग, गर करण। चंद्रमा वृष राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 09.20 बजे से।
सूर्योदय 06:37 ए एम
सूर्यास्त 05:32 पी एम
चन्द्रोदय 06:55 पी एम
चन्द्रास्त 08:37 ए एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 04:53 ए एम से 05:45 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:19 ए एम से 06:37 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:26 पी एम
विजय मुहूर्त 01:54 पी एम से 02:37 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:32 पी एम से 05:58 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:32 पी एम से 06:50 पी एम
अमृत काल 09:44 पी एम से 11:09 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:39 पी एम से 12:31 ए एम, नवम्बर 08
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 10:43 ए एम से 12:05 पी एम
यमगण्ड 02:48 पी एम से 04:10 पी एम
गुलिक काल 07:59 ए एम से 09:21 ए एम
विडाल योग 06:37 ए एम से 12:33 ए एम, नवम्बर 08
वर्ज्य 05:31 पी एम से 06:56 पी एम
दुर्मुहूर्त 08:48 ए एम से 09:32 ए एम, 05:34 ए एम, नवम्बर 08 से 07:00 ए एम, नवम्बर 08 12:26 पी एम से 01:10 पी एम
बाण अग्नि - 02:56 पी एम तक
भद्रा 09:16 पी एम से 06:38 ए एम,