Aaj Ka Panchang 7 May 2026: ज्येष्ठ माह पंचमी तिथि पर खास संयोग, जानें आज का राहुकाल और शुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 7 May 2026, Panchang Today: हिन्दू पंचांग के हिसाब से आज सूर्य मेष और चंद्रमा तुला राशि में है। वैशाख पूर्णिमा के साथ आज सत्यनारायण की पूजा भी की जाएगी। ऐसे में जानें कि 6 मई के शुभ मुहूर्त से लेकर राहुकाल का समय क्या है?
Aaj Ka Panchang 7 May 2026: 07 मई, गुरुवार, शक संवत्: 17 वैशाख, (सौर) 1948 पंजाब पंचांग: 24, वैशाख मास प्रविष्टे 2083 इस्लाम: 19, जिल्काद, 1447, विक्रमी संवत: प्रथम (शुद्ध) ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि प्रातः 10.15 मिनट तक पश्चात षष्ठी तिथि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सायं 06.46 मिनट तक पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, साध्य योग रात्रि 02 बजे तक। चन्द्रमा धनु राशि में रात्रि 01.27 मिनट तक उपरांत मकर राशि। सूर्य उत्तरायण। वसंत ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। श्री टैगोर जयंती।
7 मई को बन रहे हैं ये योग
हिंदू पंचांग के हिसाब से आज का दिन बेहद ही खास है। पंचांग के अनुसार पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, साध्य योग और अमृत काल का शुभ संयोग 7 मई के दिन बन रहा है जोकि शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस संयोग में किया गया हर काम सफल होता है। बाकी नीचे देखें आज का पूरा पंचांग-
7 मई का पूरा पंचांग
तिथि पञ्चमी - सुबह 10:13 बजे तक
नक्षत्र पूर्वाषाढा - शाम 06:46 बजे तक
योग साध्य - रात 02:00 बजे, मई 08 तक
करण तैतिल - सुबह 10:13 बजे तक
शुभ गर - रात 11:20 बजे तक
वार गुरुवार
पक्ष कृष्ण पक्ष
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय (Sunrise-Sunset Time)
सूर्योदय सुबह 05:36 बजे
सूर्यास्त शाम 07:00 बजे
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय (Moonrise-Moonset Time)
चन्द्रोदय रात 12:06 बजे, मई 08
चन्द्रास्त सुबह 09:26 बजे
जानें गुरुवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 बजे से 4:53 बजे तक
प्रातः सन्ध्या सुबह 4:32 बजे से 5:36 बजे तक
अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:51 बजे से 12:45 बजे तक
अमृत काल दोपहर 1:23 बजे से 3:11 बजे तक
विजय मुहूर्त दोपहर 2:32 बजे से 3:25 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त शाम 6:59 बजे से 7:20 बजे तक
सायाह्न सन्ध्या शाम 7:00 बजे से 8:03 बजे तक
निशिता मुहूर्त रात 11:56 बजे से 12:39 बजे, 8 मई तक
रवि योग शाम 6:46 बजे से सुबह 5:35 बजे, 8 मई तक
आज के अशुभ मुहूर्त
यमगण्ड सुबह 5:36 बजे से 7:16 बजे तक
गुलिक काल सुबह 8:57 बजे से 10:37 बजे तक
राहुकाल दोपहर 1:58 बजे से 3:39 बजे तक
दुर्मुहूर्त सुबह 10:04 बजे से 10:57 बजे तक
बाण रात 12:37 बजे (8 मई) तक प्रभाव
दुर्मुहूर्त दोपहर 3:25 बजे से 4:19 बजे तक
विडाल योग शाम 6:46 बजे से सुबह 5:35 बजे, 8 मई तक
वर्ज्य रात 3:37 बजे से सुबह 5:23 बजे, 8 मई तक
दिन का चौघड़िया मुहूर्त
शुभ उत्तम सुबह 5:36 बजे से 7:16 बजे तक
रोग अमंगल सुबह 7:16 बजे से 8:57 बजे तक
उद्वेग अशुभ सुबह 8:57 बजे से 10:37 बजे तक
चर सामान्य सुबह 10:37 बजे से दोपहर 12:18 बजे तक
लाभ उन्नति दोपहर 12:18 बजे से 1:58 बजे तक
अमृत सर्वोत्तम दोपहर 1:58 बजे से 3:39 बजे तक
काल हानि दोपहर 3:39 बजे से 5:19 बजे तक
शुभ उत्तमशाम 5:19 बजे से 7:00 बजे तक
रात का चौघड़िया मुहूर्त
अमृत सर्वोत्तम शाम 7:00 बजे से 8:19 बजे तक
चर सामान्य रात 8:19 बजे से 9:39 बजे तक
रोग अमंगल रात 9:39 बजे से 10:58 बजे तक
काल हानि रात 10:58 बजे से 12:17 बजे, 8 मई तक
लाभ उन्नति रात 12:17 बजे से 1:37 बजे, 8 मई तक
उद्वेग अशुभ रात 1:37 बजे से 2:56 बजे, 8 मई तक
शुभ उत्तम रात 2:56 बजे से 4:16 बजे, 8 मई तक
अमृत सर्वोत्तम सुबह 4:16 बजे से 5:35 बजे, 8 मई तक
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र