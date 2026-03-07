Aaj Ka Panchang 7 March 2026: आज चैत्र कृष्ण चतुर्थी तिथि के साथ बन रहा है ये योग, जानें शनिवार के शुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 7 March 2026: हिन्दू पंचांग की मदद से हर दिन के लिए पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकलते हैं। साथ ही इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता लगाया जाता है। जानें 7 मार्च 2026 यानी शुक्रवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?
Aaj Ka Panchang, 7 मार्च 2026 का पंचांग: शक संवत् : 15 फाल्गुन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग : आज चतुर्थी तिथि शाम 07:17 बजे तक, उपरांत पंचमी, नक्षत्र चित्रा सुबह 11:15 बजे तक, उपरांत स्वाति, वृद्धि योग सुबह 06:52 बजे तक, उसके बाद ध्रुव योग, करण बालव शाम 07:17 बजे तक, बाद कौलव, आज राहु काल का समय सुबह 09:42 बजे से 11:10 बजे तक है, आज चन्द्रमा तुला राशि में।
पंचांग
तिथि चतुर्थी - 07:17 पी एम तक
नक्षत्र चित्रा - 11:15 ए एम तक
योग वृद्धि - 06:52 ए एम तक
बालव - 07:17 पी एम तक
कौलव - पूर्ण रात्रि तक
वार शनिवार
पक्ष कृष्ण पक्ष
चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर
विक्रम सम्वत 2082 कालयुक्त
बृहस्पति संवत्सर कालयुक्त - 03:07 पी एम, अप्रैल 25, 2025 तक
शक सम्वत 1947 विश्वावसु
गुजराती सम्वत 2082 पिङ्गल
चन्द्रमास चैत्र - पूर्णिमान्त
फाल्गुन - अमान्त
राशि और नक्षत्र
चन्द्र राशि तुला
चित्रा - 11:15 ए एम तक
सूर्य राशि कुम्भ
स्वाती - 05:47 पी एम तक
सूर्य नक्षत्र पूर्व भाद्रपद
स्वाती - 12:20 ए एम, मार्च 08 तक
सूर्य नक्षत्र पद पूर्व भाद्रपद
जानें शनिवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:02 ए एम से 05:51 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:26 ए एम से 06:40 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:09 पी एम से 12:56 पी एम
विजय मुहूर्त 02:30 पी एम से 03:17 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:22 पी एम से 06:47 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:25 पी एम से 07:38 पी एम
अमृत काल 03:53 ए एम, मार्च 08 से 05:38 ए एम, मार्च 08
निशिता मुहूर्त 12:07 ए एम, मार्च 08 से 12:56 ए एम, मार्च 08
सर्वार्थ सिद्धि योग 11:15 ए एम से 06:39 ए एम, मार्च 08
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 09:36 ए एम से 11:04 ए एम
यमगण्ड 02:00 पी एम से 03:28 पी एम
गुलिक काल 06:40 ए एम से 08:08 ए एम
विडाल योग 06:40 ए एम से 11:15 ए एम
वर्ज्य 05:23 पी एम से 07:08 पी एम
दुर्मुहूर्त 06:40 ए एम से 07:27 ए एम, 07:27 ए एम से 08:14 ए एम
बाण रज - 12:55 ए एम, मार्च 08 तक
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय
सूर्योदय 06:40 ए एम
सूर्यास्त 06:25 पी एम
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
चन्द्रोदय 10:10 पी एम
चन्द्रास्त 08:32 ए एम
दिन का चौघड़िया मुहूर्त
काल - हानि 06:40 ए एम से 08:08 ए एमकाल वेला
शुभ - उत्तम 08:08 ए एम से 09:36 ए एम
रोग - अमंगल 09:36 ए एम से 11:04 ए एम
उद्वेग - अशुभ 11:04 ए एम से 12:32 पी एम
चर - सामान्य 12:32 पी एम से 02:00 पी एम
लाभ - उन्नति 02:00 पी एम से 03:28 पी एमवार
अमृत - सर्वोत्तम 03:28 पी एम से 04:56 पी एम
हानि 04:56 पी एम से 06:25 पी एम
रात का चौघड़िया मुहूर्त
लाभ - उन्नति 06:25 पी एम से 07:56 पी एमकाल रात्रि
उद्वेग - अशुभ 07:56 पी एम से 09:28 पी एम
शुभ - उत्तम 09:28 पी एम से 11:00 पी एम
अमृत - सर्वोत्तम 11:00 पी एम से 12:32 ए एम, मार्च 08
चर - सामान्य 12:32 ए एम से 02:04 ए एम, मार्च 08
रोग - अमंगल 02:04 ए एम से 03:35 ए एम, मार्च 08
काल - हानि 03:35 ए एम से 05:07 ए एम, मार्च 08
लाभ - उन्नति 05:07 ए एम से 06:39 ए एम, मार्च 08
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें