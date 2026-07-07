आज का पंचांग 7 जुलाई: आज कालाष्टमी व्रत पर पंचक का साया, देखें मंगलवार के पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Today panchang 7 July 2026: आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन कालाष्टमी व्रत किया जाता है। आइए जानते हैं आज कालाष्टमी व्रत पर बनने वाले शुभ-अशुभ योग और मुहूर्त के बारे में।
Today panchang 7 July 2026, आज का पंचांग: आज 7 जुलाई 2026, मंगलवार को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन कालाष्टमी या मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है, साथ ही व्यक्ति को मनवांछित फल मिलता है। आज अष्टमी तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है, लेकिन पंचक का साया भी रहने वाला है। ज्योतिष में किसी नए काम की शुरुआत के लिए सिद्धि और रवि योग शुभ माने जाते हैं, जबकि पंचक के दौरान शुभ कार्यों की मनाही होती है। आइए जानते हैं आज 7 जुलाई 2026 का विस्तृत पंचांग।
7 जुलाई 2026 का पंचांग:
पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 07 जुलाई, मंगलवार, शक संवत् : 16 आषाढ़ (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 23 आषाढ़ मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 21 मोहर्रम, 1448, विक्रमी संवत् : आषाढ़ कृष्ण सप्तमी दोपहर 01.25 मिनट तक पश्चात अष्टमी तिथि, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सायं 04.24 मिनट तक पश्चात रेवती नक्षत्र, शोभन योग दोपहर 02.31 मिनट तक पश्चात अतिगंड योग, बव करण। चंद्रमा मीन राशि में (दिन-रात)। सूर्य उत्तरायण। ग्रीष्म ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। गंडमूल सायं 04.24 मिनट से।
सूर्य और चंद्रमा का समय-
सूर्योदय- सुबह 05:56 बजे
सूर्यास्त- रात 09:55 बजे
चंद्रोदय- 8 जुलाई को सुबह 01 बजकर 04 मिनट पर
चंद्रास्त- दोपहर 01:55 बजे।
आज पूजन के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:52 बजे से सुबह 05:24 बजे तक।
प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:08 बजे से सुबह 05:56 बजे तक।
अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:23 बजे से दोपहर 02:27 बजे तक।
विजय मुहूर्त- शाम 04:35 बजे से शाम 05:39 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त- रात 09:53 बजे से रात 10:09 बजे तक।
सायाह्न सन्ध्या- रात 09:55 बजे से रात 10:43 बजे तक।
अमृत काल- सुबह 08:03 बजे से सुबह 09:40 बजे तक।
सर्वार्थ सिद्धि योग- सुबह 05:56 बजे से दोपहर 12:54 बजे तक।
रवि योग- सुबह 05:56 बजे से दोपहर 12:54 बजे तक।
आज पूजन के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- शाम 05:55 बजे से शाम 07:55 बजे तक।
यमगण्ड- सुबह 09:55 बजे से सुबह 11:55 बजे तक।
आडल योग- सुबह 05:56 बजे से दोपहर 12:54 बजे तक।
दुर्मुहूर्त- सुबह 09:07 बजे से सुबह 10:11 बजे तक।
गुलिक काल- दोपहर 01:55 बजे से दोपहर 03:55 बजे तक।
पंचक- पूरे दिन
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान