Aaj Ka Panchang: चंद्रमा जाएंगे कन्या से तुला में, दिनभर रहेगा भद्रा का साया, जानें आज के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 7 February 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang: 07 फरवरी, शनिवार, शक संवत्: 18,माघ (सौर)1947, पंजाब पंचांग: 25, माघ मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 18, शब्बान, 1447, विक्रमी संवत्: फाल्गुन कृष्ण षष्ठी तिथि रात्रि 02.55 मिनट तक पश्चात सप्तमी तिथि, चित्रा नक्षत्र रात्रि 02.29 मिनट तक पश्चात स्वाती नक्षत्र, शूल योग रात्रि 11.41 मिनट तक पश्चात गण्ड योग। चंद्रमा कन्या राशि में दोपहर 01.32 मिनट तक उपरांत तुला राशि। सूर्य उत्तरायण। शिशिर ऋतु। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 02.55 मिनट से।
सूर्योदय 07:06 ए एम
सूर्यास्त 06:05 पी एम
चन्द्रोदय 11:27 पी एम
चन्द्रास्त 10:03 ए एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 05:22 ए एम से 06:14 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:48 ए एम से 07:06 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:57 पी एम
विजय मुहूर्त 02:25 पी एम से 03:09 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:03 पी एम से 06:29 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:05 पी एम से 07:23 पी एम
अमृत काल 07:31 पी एम से 09:15 पी एम
निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, फरवरी 08 से 01:01 ए एम, फरवरी 08
सर्वार्थ सिद्धि योग 02:28 ए एम, फरवरी 08 से 07:05 ए एम, फरवरी 08
रवि योग 02:28 ए एम, फरवरी 08 से 07:05 ए एम, फरवरी 08
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 09:51 ए एम से 11:13 ए एम
यमगण्ड 01:58 पी एम से 03:20 पी एम
गुलिक काल 07:06 ए एम से 08:28 ए एम
विडाल योग 02:28 ए एम, फरवरी 08 से 07:05 ए एम, फरवरी 08
वर्ज्य 09:05 ए एम से 10:49 ए एम
दुर्मुहूर्त 07:06 ए एम से 07:50 ए एम
बाण चोर - 05:40 ए एम, फरवरी 08 तक, 07:50 ए एम से 08:34 ए एम
भद्रा 02:54 ए एम, फरवरी 08 से 07:05 ए एम, फरवरी 08
लेखक के बारे में
Yogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
