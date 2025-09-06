Aaj Ka Panchang : अनंत चतुर्दशी, गणेश विसर्जन आज, नोट कर लें पूजा के सभी मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 6 September 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Sat, 6 Sep 2025 05:31 AM

Aaj Ka Panchang : 06 सितंबर, शनिवार, शक संवत्: 15 भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 22 भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 13 रबि-उल्लावल 1447, विक्रमी संवत्: भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी रात्रि 01.42 मिनट तक, धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 10.56 मिनट तक। चंद्रमा मकर राशि में प्रातः 11.22 मिनट तक। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 01.42 मिनट से। पंचक प्रारंभ प्रातः 11.22 मिनट से। अनन्त चतुर्दशी व्रत। कदली व्रत पूजन।

सूर्योदय- 06:01 ए एम

सूर्यास्त- 06:37 पी एम

चन्द्रोदय- 05:52 पी एम

चन्द्रास्त- 05:19 ए एम, सितम्बर 07

आज के शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 04:30 ए एम से 05:16 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:53 ए एम से 06:02 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:54 ए एम से 12:44 पी एम

विजय मुहूर्त 02:25 पी एम से 03:15 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:37 पी एम से 07:00 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:37 पी एम से 07:45 पी एम

अमृत काल 12:50 पी एम से 02:23 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:57 पी एम से 12:42 ए एम, सितम्बर 07

रवि योग 06:02 ए एम से 10:55 पी एम

आज के अशुभ मुहूर्त राहुकाल 09:10 ए एम से 10:45 ए एम

यमगण्ड 01:54 पी एम से 03:28 पी एम

आडल योग 06:02 ए एम से 10:55 पी एम

दुर्मुहूर्त 06:02 ए एम से 06:52 ए एम

गुलिक काल 06:02 ए एम से 07:36 ए एम 06:52 ए एम से 07:42 ए एम

वर्ज्य 05:45 ए एम, सितम्बर 07 से 07:16 ए एम, सितम्बर 07

भद्रा 01:41 ए एम, सितम्बर 07 से 06:02 ए एम, सितम्बर 07

बाण मृत्यु - 07:06 पी एम तक

पञ्चक 11:21 ए एम से 06:02 ए एम, सितम्बर 07