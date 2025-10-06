आज का पंचांग 6 अक्टूबर: शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी पूजन शुभ मुहू्र्त, जानें चंद्रोदय व खीर रखने का समय

Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है। जानें मां लक्ष्मी पूजन मुहूर्त व चांद की रोशनी में रखने का समय।

Mon, 6 Oct 2025 05:28 AM

Sharad Purnima 2025 Panchang 6 October: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 06 अक्टूबर, सोमवार, शक संवत्: 14 आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 21 आश्विन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 13 रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: आश्विन शुक्ल चतुर्दशी दोपहर 12.24 बजे तक पश्चात पूर्णिमा तिथि, वणिज करण, चंद्रमा मीन राशि में (दिन-रात)।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद ऋतु। प्रातः 07.30 बजे से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। भद्रा 12.24 बजे से रात्रि 10.51 बजे तक। शरद् पूर्णिमा व्रत। गंडमूल रात्रि 04.02 मिनट से। श्री सत्यनारायण व्रत।

सूर्योदय- 06:17 ए एम

सूर्यास्त- 06:01 पी एम

चन्द्रोदय- 05:27 पी एम

चन्द्रास्त- 06:14 ए एम, अक्टूबर 07

चांद की रोशनी में खीर कब रखें: आज शरद पूर्णिमा पर रात 10 बजकर 51 मिनट पर भद्रा खत्म हो जाएगी, इसके बाद चांद की रोशनी में खीर को रखा जा सकेगा। ज्योतिष शास्त्र में भद्राकाल को शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं जाता है।

शरद पूर्णिमा पर बन रहे पूजन के ये शुभ मुहूर्त- ब्रह्म मुहूर्त- 04:39 ए एम से 05:28 ए एम

प्रातः सन्ध्या- 05:03 ए एम से 06:17 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:45 ए एम से 12:32 पी एम

विजय मुहूर्त- 02:06 पी एम से 02:53 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:01 पी एम से 06:26 पी एम

आज के अशुभ मुहूर्त- राहुकाल- 07:45 ए एम से 09:13 ए एम

यमगण्ड- 10:41 ए एम से 12:09 पी एम

गुलिक काल- 01:37 पी एम से 03:05 पी एम

भद्रा- 12:23 पी एम से 10:51 पी एम