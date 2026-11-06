आज का पंचांग (6 नवंबर 2026): धनतेरस और शुक्र प्रदोष व्रत आज, देखें पूजन और खरीदारी के शुभ मुहूर्त
Dhanteras Panchang Today: आज धनतेरस का पर्व देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन लोग मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान धन्वंतरि और कुबेर देवता का पूजन करने के साथ सोना-चांदी और नई चीजों की खरीदारी करते हैं। देखें आज का पंचांग।
Aaj ka panchang: आज 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है, जिसे धनतेरस या धनत्रयोदशी कहा जाता है। मान्यता है कि आज के दिन देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरि हाथ में अमृत कलश लेकर सुमद्र मंथन के समय प्रकट हुए थे। इसलिए आज धन्वंतरि जयंती भी मनाते हैं। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरि की पूजा का विधान है। धनतेरस पूजा मुहूर्त शाम 6:02 से रात 7:57 बजे तक रहेगा। धनतेरस के दिन सूर्यास्त के बाद घर के बाहर दक्षिण दिशा में यम के नाम का दीपक भी जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है।
आज धनतेरस पर शुक्र प्रदोष व्रत का भी संयोग बन रहा है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि शुक्र प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। जातक की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
दिशाशूल: पश्चिम दिशा
त्रयोदशी तिथि कब से कब तक:
हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर 2026 को सुबह 10:31 बजे शुरू होगी और 7 नवंबर 2026 को सुबह 10:48 बजे समाप्त होगी।
आज सूर्य और चंद्रमा का समय:
• सूर्योदय: सुबह 6:36 बजे
• सूर्यास्त: शाम 5:32 बजे
• चंद्रोदय: सुबह 3:40 बजे ( 7 नवंबर)
• चंद्रास्त: दोपहर 3:35 बजे
आज के शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:53 बजे से सुबह 05:45 बजे तक।
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 01:55 बजे से दोपहर 02:38 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:34 बजे से शाम 06:00 बजे तक।
अमृत काल : रात 10:31 बजे से 7 नवंबर की रात 12:10 बजे तक।
निशिता मुहूर्त: रात 11:40 बजे से 7 नवंबर को रात 12:32 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त:
राहुकाल: सुबह 10:43 बजे से दोपहर 12:05 बजे तक।
यमगण्ड: दोपहर 02:49 बजे से शाम 04:11 बजे तक।
गुलिक काल: सुबह 07:59 बजे से सुबह 09:21 बजे तक।
दुर्मुहूर्त: सुबह 08:48 बजे से सुबह 09:32 बजे तक।
वर्ज्य: दोपहर 12:36 बजे से दोपहर 02:15 बजे तक।
विडाल योग: सुबह 06:37 बजे से रात 09:09 बजे तक।
आज धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त:
6 नवंबर को धनतेरस पर सोना-चांदी, बर्तन और नए सामान को खरीदने का समय सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर अगले दिन 7 नवंबर की सुबह तक रहेगा।
धनतेरस पूजा के लिए शुभ मुहूर्त:
धनतेरस पूजा मुहूर्त प्रदोष काल शाम 05:33 बजे से रात 08:09 बजे तक और पूजन के लिए वृषभ लग्न शाम 06:02 बजे से शाम 07:57 बजे तक रहेगी। पूजन की कुल अवधि 1 घंटे 56 मिनट की है।
खरीदारी के लिए दिन के शुभ चौघड़िया मुहूर्त:
शुभ: दोपहर 12:01 बजे से दोपहर 01:23 बजे तक
लाभ: सुबह 07:54 बजे से सुबह 09:16 बजे तक
अमृत: सुबह 09:16 बजे से सुबह 10:38 बजे तक
चर: शाम 04:07 बजे से शाम 05:30 बजे तक।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान