आज का पंचांग 6 नवंबर: मार्गशीर्ष माह आज से शुरू, देखें गुरुवार के पूजा-पाठ के शुभ-अशुभ मुहूर्त
संक्षेप: Aaj Ka Panchang 6 November 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Today Panchang 6 November 2025, Aaj ka Panchang: आज 6 नवंबर 2025, गुरुवार से मार्गशीर्ष महीना प्रारंभ हो चुका है। हिंदू पंचांग का यह नौवां महीना होता है, जिसे अगहन भी कहा जाता है। इसे भगवान श्रीकृष्ण का महीना माना जाता है। मान्यता है कि इस माह में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह माह ध्यान, जप व तप के लिए उत्तम माना गया है। देखें आज 6 नवंबर 2025, गुरुवार का विस्तृत पंचांग।
पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 06 नवंबर गुरुवार, शक संवत्: 15 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 21 कार्तिक मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 14 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा तिथि दोपहर 02.55 मिनट तक पश्चात द्वितीया तिथि, कृतिका नक्षत्र रात्रि 03.28 मिनट तक पश्चात रोहिणी नक्षत्र, कौलव करण, चंद्रमा मेष राशि में प्रातः 11. 47 मिनट तक उपरांत वृष राशि।
सूर्य दक्षिणायन। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रारंभ।
सूर्योदय- 06:37 ए एम
सूर्यास्त- 05:32 पी एम
चन्द्रोदय- 05:59 पी एम
चन्द्रास्त- 07:22 ए एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- 04:52 ए एम से 05:44 ए एम
प्रातः सन्ध्या- 05:18 ए एम से 06:37 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:26 पी एम
विजय मुहूर्त- 01:54 पी एम से 02:38 पी एम
गोधूलि मुहूर्त- 05:32 पी एम से 05:59 पी एम
सायाह्न सन्ध्या- 05:32 पी एम से 06:51 पी एम
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- 01:26 पी एम से 02:48 पी एम
यमगण्ड- 06:37 ए एम से 07:59 ए एम
आडल योग- 03:00 पी एम से 03:28 ए एम, नवम्बर 07
विडाल योग- 06:37 ए एम से 03:00 पी एम
गुलिक काल- 09:21 ए एम से 10:43 ए एम
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।