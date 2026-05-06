Aaj Ka Panchang 6 May 2026: आज ज्येष्ठ माह की चतुर्थी तिथि पर बन रहे हैं ये संयोग, ये है सूर्यास्त-राहुकाल का समय
Aaj Ka Panchang 6 May 2026, Panchang Today: हिन्दू पंचांग के हिसाब से आज सूर्य मेष और चंद्रमा तुला राशि में है। वैशाख पूर्णिमा के साथ आज सत्यनारायण की पूजा भी की जाएगी। ऐसे में जानें कि 6 मई के शुभ मुहूर्त से लेकर राहुकाल का समय क्या है?
Aaj Ka Panchang 6 May 2026: 06 मई, बुधवार, शक संवत् : 16 वैशाख (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 23 वैशाख मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 18 जिल्काद, 1447, विक्रमी संवत् : प्रथम (शुद्ध) ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी तिथि, प्रातः 07.52 बजे तक पश्चात पंचमी तिथि, मूल नक्षत्र अपराह्न 03.54 बजे तक पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, बालव करण, चन्द्रमा धनु राशि में (दिन-रात) सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। बसंत ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 बजे तक राहुकालम्। गण्डमूल अपराह्न 03.54 मिनट तक।
6 मई को बन रहा है ये योग
हिंदू पंचांग के हिसाब से आज यानी 6 मई को शुभ संयोग बन रहा है। आज ज्येष्ठ माह की चतुर्थी तिथि है। इसी के साथ पंचमी भी लग जाएगी। आज आननदादि योग के साथ-साथ श्रीवत्स योग लगेगा। इसी के साथ आज तमिल और सिद्ध योग भी आज बन रहा है।
आज का पूरा पंचांग
तिथि चतुर्थी - 07:51 ए एम तक
नक्षत्र मूल - 03:54 पी एम तक
योग सिद्ध - 01:12 ए एम, मई 07 तक
बालव - 07:51 ए एम तक
कौलव - 09:03 पी एम तक
वार बुधवार
पक्ष कृष्ण पक्ष
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय (Sunrise-Sunset Time)
सूर्योदय सुबह 05:37 बजे
सूर्यास्त शाम 06:59 बजे
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय (Moonrise-Moonset Time)
चन्द्रोदय रात 11:23 बजे
चन्द्रास्त सुबह 08:31 बजे
जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:12 से लेकर 04:54 बजे तक
प्रातः सन्ध्या 04:33 से लेकर 05:37 बजे तक
अभिजित मुहूर्त कोई नहीं
विजय मुहूर्त दोपहर 02:32 से लेकर 03:25 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त शाम 06:58 से लेकर 07:19 बजे तक
सायाह्न सन्ध्या शाम 06:59 से लेकर 08:03 बजे तक
अमृत काल रात 08:42 से लेकर 10:30 बजे तक
निशिता मुहूर्त रात के 11:56 से लेकर 12:39 बजे तक
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल दोपहर 12:18 से लेकर 01:58 बजे तक
यमगण्ड सुबह 07:17 से लेकर 08:57 बजे तक
गुलिक काल सुबह 10:38 से लेकर दोपहर 12:18 बजे तक
दुर्मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:45 बजे तक
वर्ज्य दोपहर 02:06 से लेकर 03:54 बजे तक
गण्ड मूल सुबह 05:37 से लेकर दोपहर 03:54 बजे तक
बाण रज रात 11:49 बजे से पूर्ण रात्रि तक
दिन का चौघड़िया मुहूर्त
लाभ - उन्नति 05:37 बजे से 07:17 बजे
अमृत - सर्वोत्तम 07:17 बजे से 08:57 बजे
काल - हानि 08:57 बजे से 10:38 बजे (काल वेला)
शुभ - उत्तम 10:38 बजे से 12:18 बजे
रोग - अमंगल 12:18 बजे से 01:58 बजे (वार वेला)
उद्वेग - अशुभ 01:58 बजे से 03:39 बजे
चर - सामान्य 03:39 बजे से 05:19 बजे
लाभ - उन्नति 05:19 बजे से 06:59 बजे
रात का चौघड़िया मुहूर्त
उद्वेग - अशुभ 06:59 बजे से 08:19 बजे
शुभ - उत्तम 08:19 बजे से 09:38 बजे
अमृत - सर्वोत्तम 09:38 बजे से 10:58 बजे
चर - सामान्य 10:58 बजे से 12:18 बजे, 07 मई
रोग - अमंगल 12:18 बजे से 01:37 बजे, 07 मई
काल - हानि 01:37 बजे से 02:57 बजे, 07 मई
लाभ - उन्नति 02:57 बजे से 04:16 बजे, 07 मई (काल रात्रि)
उद्वेग - अशुभ 04:16 बजे से 05:36 बजे, 07 मई
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें