Aaj Ka Panchang 6 March 2026: आज संकष्टी चतुर्थी पूजा, जानें जानें शुक्रवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 6 March 2026: हिन्दू पंचांग की मदद से हर दिन के लिए पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकलते हैं। साथ ही इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता लगाया जाता है। जानें 6 मार्च 2026 यानी शुक्रवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?
Aaj Ka Panchang, 6 मार्च 2026 का पंचांग: शक संवत् : 15 फाल्गुन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग : 23 फाल्गुन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम : 16 रमजान, 1447, विक्रमी संवत् : चैत्र कृष्ण तृतीया तिथि सायं 05.54 बजे तक पश्चात चतुर्थी तिथि, हस्त नक्षत्र प्रातः 09.30 बजे तक पश्चात चित्रा नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में रात्रि 10.19 बजे तक उपरांत तुला राशि में।सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा सायं 05.54 बजे तक। श्रीगणेश चतुर्थी व्रत।
खास है आज का दिन
आज भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। इस खास दिन पर भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ये हर महीने आता है। इस दिन भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा करने पर जिंदगी की सारी बाधाएंं खत्म हो जाती है। साथ ही आज शुक्रवार है और आज का दिन मां लक्ष्मी को भी समर्पित होता है। बाकी नीचे विस्तार से जानें कि आज के दिन के लिए शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या हैं?
पंचांग
तिथि तृतीया - 05:53 पी एम तक
नक्षत्र हस्त - 09:29 ए एम तक
योग गण्ड - 07:06 ए एम तक
विष्टि - 05:53 पी एम तक
बव - 06:31 ए एम, मार्च 07 तक
वार शुक्रवार
पक्ष कृष्ण पक्ष
राशि और नक्षत्र
चन्द्र राशि कन्या - 10:18 पी एम तक
हस्त - 09:29 ए एम तक
चित्रा - 03:53 पी एम तक
सूर्य राशि कुम्भ
चित्रा - 10:18 पी एम तक
सूर्य नक्षत्र पूर्व भाद्रपद
चित्रा - 04:46 ए एम, मार्च 07 तक
जानें शुक्रवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:03 ए एम से 05:52 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:27 ए एम से 06:41 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:09 पी एम से 12:56 पी एम
विजय मुहूर्त 02:30 पी एम से 03:17 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:22 पी एम से 06:46 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:24 पी एम से 07:38 पी एम
अमृत काल 04:23 ए एम, मार्च 07 से 06:06 ए एम, मार्च 07
निशिता मुहूर्त 12:07 ए एम, मार्च 07 से 12:57 ए एम, मार्च 07
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 11:05 ए एम से 12:33 पी एम
यमगण्ड 03:28 पी एम से 04:56 पी एम
आडल योग 06:41 ए एम से 09:29 ए एम
विडाल योग 09:29 ए एम से 06:40 ए एम, मार्च 07
गुलिक काल 08:09 ए एम से 09:37 ए एम
दुर्मुहूर्त 09:02 ए एम से 09:49 ए एम, 12:56 पी एम से 01:43 पी एम
वर्ज्य 06:05 पी एम से 07:48 पी एम
बाण रज - 12:56 ए एम, मार्च 07 से पूर्ण रात्रि तक
भद्रा 06:41 ए एम से 05:53 पी एम
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय
सूर्योदय 06:41 ए एम
सूर्यास्त 06:24 पी एम
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
चन्द्रोदय 09:14 पी एम
चन्द्रास्त 08:01 ए एम
दिन का चौघड़िया मुहूर्त
चर - सामान्य 06:41 ए एम से 08:09 ए एम
लाभ - उन्नति 08:09 ए एम से 09:37 ए एम
अमृत - सर्वोत्तम 09:37 ए एम से 11:05 ए एमवार वेला
काल - हानि 11:05 ए एम से 12:33 पी एमकाल वेला
शुभ - उत्तम 12:33 पी एम से 02:00 पी एम
रोग - अमंगल 02:00 पी एम से 03:28 पी एम
उद्वेग - अशुभ 03:28 पी एम से 04:56 पी एम
चर - सामान्य 04:56 पी एम से 06:24 पी एम
रात का चौघड़िया मुहूर्त
रोग - अमंगल 06:24 पी एम से 07:56 पी एम
काल - हानि 07:56 पी एम से 09:28 पी एम
लाभ - उन्नति 09:28 पी एम से 11:00 पी एमकाल रात्रि
उद्वेग - अशुभ 11:00 पी एम से 12:32 ए एम, मार्च 07
शुभ - उत्तम 12:32 ए एम से 02:04 ए एम, मार्च 07
अमृत - सर्वोत्तम 02:04 ए एम से 03:36 ए एम, मार्च 07
चर - सामान्य 03:36 ए एम से 05:08 ए एम, मार्च 07
रोग - अमंगल 05:08 ए एम से 06:40 ए एम, मार्च 07
