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Aaj ka panchang 6 August: आज सावन कृष्ण पक्ष की अष्टमी, देखें गुरुवार के पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka panchang: आज 6 अगस्त 2026 को सावन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की कृपा पाने का उत्तम दिन है। जानें आज गुरुवार को बन रहे सभी पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त। 

Aaj ka panchang
आज का पंचांग 6 अगस्त 2026

Aaj ka panchang 6 August 2026: हिंदू धर्म में पंचांग का विशेष महत्व है। किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य से पूर्व शुभ मुहूर्त का विचार किया जाता है। शुभ मुहूर्त की गणना पंचांग से की जाती है। आज 6 अगस्त, गुरुवार को सावन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। आज वृद्धि योग समेत कई शुभ संयोग बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि दोपहर 03 बजकर 22 मिनट तक रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी। जानें आज के पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।

भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की कृपा पाने का खास दिन:

सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। इस समय सावन चल रहा है और आज 6 अगस्त को गुरुवार है। भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आज शिवलिंग का जलाभिषेक करने के साथ ही केले के पेड़ की पूजा और श्री हरि का पूजन किया जा सकता है। मान्यता है कि पीले वस्त्र, चने की दाल और केले का दान करने से भी श्री हरि प्रसन्न होते हैं।

देखें 6 अगस्त का पंचांग:

06 अगस्त, गुरुवार, शक संवत्: 15, श्रावण, (सौर) 1948 पंजाब पंचांग: 22, श्रावण मास प्रविष्टे 2083 इस्लाम: 22, सफर, 1448 विक्रमी संवत्: श्रावण कृष्ण अष्टमी तिथि सायं 06.53 मिनट तक पश्चात नवमी तिथि, भरणी नक्षत्र रात्रि 08.14 मिनट तक पश्चात कृतिका नक्षत्र, गण्ड योग अपराह्न 03.01 मिनट तक पश्चात वृद्धि योग, चन्द्रमा मेष राशि में रात्रि 01.54 मिनट तक उपरांत वृष राशि। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्।

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सूर्य और चंद्रमा का समय:

सूर्योदय- सुबह 5:49 बजे

सूर्यास्त- रात 7:04 बजे

चंद्रोदय- 7 अगस्त को सुबह 12:19 बजे

चंद्रास्त- दोपहर 03 बजकर 43 मिनट

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:18 बजे से सुबह 05:54 बजे तक।

प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:36 बजे से सुबह 06:31 बजे तक।

अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:26 बजे तक।

विजय मुहूर्त- दोपहर 04:25 बजे से शाम 05:24 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त- रात 09:22 बजे से रात 09:40 बजे तक।

सायाह्न सन्ध्या- रात 09:22 बजे से रात 10:17 बजे तक।

अमृत काल- दोपहर 12:08 बजे से दोपहर 01:40 बजे तक।

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आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल- दोपहर 01.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक।

यमगण्ड- सुबह 06:31 बजे से सुबह 08:22 बजे तक।

दुर्मुहूर्त- सुबह 11:28 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक।

गुलिक काल- सुबह 10:13 बजे से दोपहर 12:05 बजे तक।

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दिशा शूल:

आज गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहेगा। अगर आप किसी जरूरी कार्यवश इस दिशा में यात्रा करने वाले हैं तो ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार उचित उपायों को अपनाकर यात्रा करना शुभ रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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