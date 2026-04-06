Aaj Ka Panchang 6 April: आज का पंचांग, जानें सोमवार के सभी शुभ- अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 6 April 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
आज के दिन पूरी तरह जुड़ाव महसूस नहीं होगा। आप अपने रोजमर्रा के काम करेंगे, जवाब देंगे और जो जरूरी है वो करेंगे, लेकिन अंदर से थोड़ा समय लगेगा पूरी तरह प्रेजेंट होने में। ऐसा इसलिए नहीं है कि कुछ गलत है, बस दिमाग अभी भी किसी पुरानी बात में अटका रह सकता है।आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, इसलिए चीजें जल्दी आगे नहीं बढ़ेंगी। आप सामान्य से ज्यादा नोटिस करेंगे और हर चीज को थोड़ा ज्यादा समय तक महसूस करेंगे। कोई छोटी-सी बातचीत भी आपके साथ कुछ देर तक बनी रह सकती है। आप तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे। पहले चीजों को समझेंगे।
तिथि- आज कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो दिन में आगे चलकर चतुर्दशी में प्रवेश करेगी। यह समय नए काम शुरू करने से ज्यादा पुराने कामों को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर माना जाता है। जो काम पहले से चल रहे हैं, उनमें प्रगति हो सकती है, लेकिन नया काम शुरू करना उतना सहज नहीं लगेगा। कुछ समय ऐसे भी आ सकते हैं जब आपको लगे कि किसी काम को दोबारा देखने की जरूरत है। यह समय नई शुरुआत से ज्यादा सुधार और समीक्षा का है।
नक्षत्र- आज चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है और बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र की ओर बढ़ेगा। अनुराधा नक्षत्र चीजों को स्थिर रखता है। बातचीत होगी, लेकिन हर बात खुलकर सामने नहीं आएगी। ऐसा लग सकता है कि जो दिख रहा है, उसके पीछे भी कुछ चल रहा है। जैसे-जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र की ओर बदलाव होगा, यह एहसास और बढ़ेगा। आप जवाब देने से पहले थोड़ा रुक सकते हैं या पूरी तरह समझे बिना कुछ कहने से बच सकते हैं। कुछ भी जबरदस्ती नहीं होगा, लेकिन ध्यान ज्यादा लगेगा।
योग- आज बाहर और अंदर के अनुभव में थोड़ा फर्क महसूस हो सकता है। बाहर से सब सामान्य लगेगा, लेकिन अंदर कुछ अलग-सा महसूस हो सकता है। यह बदलाव बहुत हल्का होगा, लेकिन आप इसे नोटिस करेंगे।
करण- आज गरज करण से शुरुआत होगी और आगे चलकर वणिज करण में प्रवेश होगा। गरज करण में काम तो होगा, लेकिन तुरंत पूरी समझ नहीं बन पाएगी। आप काम करेंगे और बाद में महसूस होगा कि अब चीजें साफ हो रही हैं। वणिज करण के आते ही काम का फ्लो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएगा। लोगों के साथ तालमेल और बातचीत वाले काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। रफ्तार अचानक तेज नहीं होगी, लेकिन काम संभालना आसान लगेगा।
सूर्योदय और सूर्यास्त
• सूर्योदय: सुबह 6:08 बजे
• सूर्यास्त: शाम 6:38 बजे
दिन का समय संतुलित रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा ज्यादा व्यस्त महसूस हो सकता है।
ग्रह गोचर- आज कोई बड़ा ग्रह परिवर्तन नहीं है, लेकिन मौजूदा स्थितियां असर डालती रहेंगी। सूर्य मीन राशि में है और परिवर्तन के करीब है, इसलिए बदलाव का संकेत महसूस हो सकता है। बुध मीन में वक्री है, जिससे चीजें तुरंत साफ नहीं होतीं। बात समझने में समय लग सकता है या पुरानी बातों पर दोबारा सोचना पड़ सकता है। शनि मीन में है, जो गति को थोड़ा धीमा करता है और चीजों को जल्दी खत्म नहीं होने देता। राहु ध्यान को खींचता है, जिससे छोटी-छोटी बातें भी ज्यादा देर तक दिमाग में रह सकती हैं। चंद्रमा वृश्चिक में होने से यह सब अंदर की तरफ महसूस होगा। आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे, पहले देखेंगे, समझेंगे। मंगल सक्रिय है, लेकिन ऊर्जा सीधी रफ्तार में नहीं चलेगी। आप काम शुरू करेंगे, रुकेंगे और फिर दोबारा शुरू करेंगे। कोई रुकावट नहीं है, लेकिन फ्लो लगातार नहीं रहेगा।
शुभ मुहूर्त
आज बड़े नए कामों के लिए दिन ज्यादा अनुकूल नहीं है, लेकिन कुछ समय बेहतर रहेंगे:
• सुबह 11:55 से 12:40- फोकस्ड काम या जरूरी बातचीत के लिए अच्छा समय।
• शाम 4:20 से 6:10- पेंडिंग काम पूरे करने के लिए बेहतर।
अशुभ समय
• राहु काल: सुबह 7:30 से 9:00
• यमगंड: 10:30 से 12:00
• गुलिक काल: दोपहर 1:30 से 3:00
इन समयों में काम चल सकता है, लेकिन कोई नया महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचना बेहतर रहेगा।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
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