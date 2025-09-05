Aaj Ka Panchang 5 September 2025 Shukra Pradosh Vrat shubh ashubh muhurat rahukaal time Aaj Ka Panchang : शुक्र प्रदोष व्रत आज, नोट कर लें पूजा के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Aaj Ka Panchang 5 September 2025 Shukra Pradosh Vrat shubh ashubh muhurat rahukaal time

Aaj Ka Panchang : शुक्र प्रदोष व्रत आज, नोट कर लें पूजा के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 5 September 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 5 Sep 2025 05:33 AM
Aaj Ka Panchang : 05 सितंबर, शुक्रवार, शक संवत्: 14 भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 21, भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 12 रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी रात्रि 03.14 बजे तक पश्चात चतुर्दशी तिथि, श्रवण नक्षत्र रात्रि 11.39 बजे तक उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र, कौलव करण। चंद्रमा मकर राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। शुक्र प्रदोष व्रत।

सूर्योदय- 06:01 ए एम

सूर्यास्त- 06:38 पी एम

चन्द्रोदय- 05:16 पी एम

चन्द्रास्त- 04:15 ए एम, सितम्बर 06

आज के शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 04:30 ए एम से 05:16 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:53 ए एम से 06:01 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:54 ए एम से 12:45 पी एम

विजय मुहूर्त 02:26 पी एम से 03:16 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:38 पी एम से 07:01 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:38 पी एम से 07:46 पी एम

अमृत काल 01:16 पी एम से 02:52 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:57 पी एम से 12:43 ए एम, सितम्बर 06

सर्वार्थ सिद्धि योग 06:01 ए एम से 11:38 पी एम रवि योग 11:38 पी एम से 06:02 ए एम, सितम्बर 06

आज के अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 10:45 ए एम से 12:20 पी एम

यमगण्ड 03:29 पी एम से 05:03 पी एम

आडल योग 11:38 पी एम से 06:02 ए एम, सितम्बर 06

विडाल योग 06:01 ए एम से 11:38 पी एम

गुलिक काल 07:36 ए एम से 09:10 ए एम

दुर्मुहूर्त 08:32 ए एम से 09:23 ए एम

वर्ज्य 03:31 ए एम, सितम्बर 06 से 05:04 ए एम, सितम्बर 06 12:45 पी एम से 01:35 पी एम

बाण मृत्यु - 06:21 पी एम से पूर्ण रात्रि तक

