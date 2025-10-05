Aaj Ka Panchang 5 october 2025 today shubh ashubh muhurat rahukaal time Aaj Ka Panchang : चंद्रमा कुंभ राशि में, जानें आज के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Aaj Ka Panchang 5 October 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 5 Oct 2025 05:55 AM
Aaj Ka Panchang : 05 अक्तूबर, रविवार, शक संवत्: 13 आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 20 आश्विन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 12 रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: आश्विन शुक्ल त्रयोदशी अपराह्न 03.04 मिनट तक। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, गंड योग सायं 04.34 मिनट तक पश्चात वृद्धि योग, तैतिल करण। चंद्रमा कुंभ राशि में रात्रि 12.46 मिनट तक उपरांत मीन राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद् ऋतु। सायं 04.30 मिनट से सायं 06 बजे तक राहुकालम्। श्री सूर्यनारायण को अर्घ्यदान।

सूर्योदय- 06:30 ए एम

सूर्यास्त- 06:23 पी एम

चन्द्रोदय- 05:08 पी एम

चन्द्रास्त- 05:26 ए एम, अक्टूबर 06

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 04:53 ए एम से 05:42 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:17 ए एम से 06:30 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:03 पी एम से 12:50 पी एम

विजय मुहूर्त 02:26 पी एम से 03:13 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:23 पी एम से 06:48 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:23 पी एम से 07:36 पी एम

अमृत काल 10:51 पी एम से 12:20 ए एम, अक्टूबर 06

निशिता मुहूर्त 12:03 ए एम, अक्टूबर 06 से 12:51 ए एम, अक्टूबर 06

सर्वार्थ सिद्धि योग 06:16 ए एम, अक्टूबर 06 से 06:30 ए एम, अक्टूबर 06

रवि योग 08:01 ए एम से 06:16 ए एम, अक्टूबर 06

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल 04:54 पी एम से 06:23 पी एम

यमगण्ड 12:27 पी एम से 01:56 पी एम

आडल योग 08:01 ए एम से 06:16 ए एम, अक्टूबर 06

विडाल योग 06:30 ए एम से 08:01 ए एम

गुलिक काल 03:25 पी एम से 04:54 पी एम

दुर्मुहूर्त 04:48 पी एम से 05:36 पी एम

वर्ज्य 01:57 पी एम से 03:26 पी एम

पञ्चक पूरे दिन

बाण रोग - 10:35 ए एम तक

