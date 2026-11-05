आज का पंचांग (5 नवंबर 2026): रमा एकादशी व्रत आज, देखें गुरुवार के पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Rama Ekadashi Vrat Panchang: आज भगवान विष्णु को समर्पित रमा एकादशी व्रत है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जीवन में खुशहाली आती है और पापों से मुक्ति मिलती है। देखें आज का विस्तृत पंचांग।
Aaj ka panchang 5 november 2026: आज कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आज 5 नवंबर 2026, गुरुवार को है। इस दिन रमा एकादशी व्रत और गोवत्स द्वादशी का संयोग बना है। एकादशी के दिन गुरुवार पड़ने से इस व्रत और दिन का महत्व बढ़ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जबकि गुरुवार का दिन भी श्री हरि की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में सुख-शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। द्वादशी तिथि के स्वामी भी भगवान विष्णु हैं।
गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति ग्रह की कृपा पाने के लिए भी खास माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की चीजों को अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा मिलती है और कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। गुरु को धन, संपदा, वैभव और ज्ञान का कारक माना जाता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को गुड़-चने का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। देखें आज का पंचांग:
आज सूर्य और चंद्रमा की स्थिति:
सूर्योदय: सुबह 06:35 बजे
सूर्यास्त: शाम 05:33 बजे
चंद्रोदय: सुबह 02:42 बजे (6 नवंबर)
चंद्रास्त: दोपहर 03:05 बजे
आज का पंचांग:
रमा एकादशी व्रत। गोवत्स द्वादशी। पंचांग : 05 नवंबर, गुरुवार, शक संवत्: 14 कार्तिक (सौर) 1948, विक्रमी सं.: कार्तिक कृ. एकादशी। 20 कार्तिक मास प्रविष्टे 2083 (पंजाब)। इस्लाम: 24 जमादि उल्लावल 1448
तिथि : प्रातः 10.36 मिनट तक पश्चात द्वादशी।
चंद्र राशि : सिंह राशि प्रातः 09.35 मिनट तक।
सूर्य : दक्षिणायन। शरद ऋतु।
राहुकाल : दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक।
शुभ समय : प्रातः 06 बजे से प्रातः 07.30 मिनट तक।
सावधानी बरतें : प्रातः 07.30 मिनट से प्रातः 10.30 मिनट तक। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक।
दिशाशूल: दक्षिण दिशा
आज के शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 04:52 बजे से प्रातः 05:44 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:43 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 01:55 बजे से दोपहर 02:39 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त: सायं 05:34 बजे से सायं 06:00 बजे तक।
अमृत काल: रात्रि 08:36 बजे से रात्रि 10:13 बजे तक।
आज दिन के शुभ चौघड़िया मुहूर्त:
शुभ (उत्तम): सुबह 06:36 बजे से 07:58 बजे तक।
चर (सामान्य): सुबह 10:42 बजे से दोपहर 12:04 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त:
राहुकाल: दोपहर 01:28 बजे से दोपहर 02:50 बजे तक।
यमगण्ड: सुबह 06:36 बजे से सुबह 07:59 बजे तक।
गुलिक काल: सुबह 09:21 बजे से सुबह 10:43 बजे तक।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान