Aaj Ka Panchang 5 June: आज अधिक मास की पंचमी तिथि, ब्रह्म और सर्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग, लक्ष्मी पूजा की आसान विधि
Aaj Ka Panchang 5 June 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। आज शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की विधि-विधान के साथ पूजा करें। नीचे पढ़ें शुक्रवार के शुभ मुहूर्त।
Aaj Ka Panchang Shubh Muhurat 5 June 2026: दिक्र पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ मास यानी अधिकमास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। आज 2083 सिद्धार्थी और विक्रम सम्वत के साथ एक महासंयोग भी बन रहा है जो इस दिन को खास बना रहा है। पंचांग के हिसाब से आज ब्रह्म योग के साथ-साथ सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। शुक्रवार का दिन है तो आज की पूजा मां लक्ष्मी के नाम समर्पित होगी।
आज ऐसे करें मां लक्ष्मी की पूजा
आज मां लक्ष्मी की पूजा करने से पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा घर की सफाई के बाद चौकी पर मां की मूर्ति या फिर फोटो को स्थापित करें। दीया जलाने के बाद फूल, अक्षत हल्दी, रोली और फल अर्पित करें। लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। सुख-समृद्धि की कामना करते हुए अंत में आरती करें और भोग लगाएं। पूजा के दौरान अपना मन शांत रखें।
आज का पूरा पंचांग
तिथि पंचमी, 6 जून को रात 1:20 बजे तक
नक्षत्र श्रवण, पूरे दिन और रात
करण कौलव दोपहर 12:28 बजे तक
योग ब्रह्म सुबह 9:43 बजे तक
तैतिल 6 जून को रात 1:20 बजे तक
वार शुक्रवार
पक्ष कृष्ण पक्ष
सूर्योदय सुबह 5:23 बजे
सूर्यास्त शाम 7:16 बजे
चंद्रोदय रात 11:19 बजे
चंद्रास्त सुबह 9:15 बजे
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 बजे से 4:43 बजे तक
प्रातः संध्या सुबह 4:22 बजे से 5:23 बजे तक
अभिजित मुहूर्त सुबह 11:52 बजे से दोपहर 12:48 बजे तक
विजय मुहूर्त दोपहर 2:39 बजे से 3:34 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त शाम 7:15 बजे से 7:35 बजे तक
सायाह्न संध्या शाम 7:16 बजे से रात 8:17 बजे तक
अमृत काल शाम 6:38 बजे से रात 8:23 बजे तक
निशिता मुहूर्त रात 11:59 बजे से 6 जून को रात 12:40 बजे तक
सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल सुबह 10:36 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक
यमगंड दोपहर 3:48 बजे से शाम 5:32 बजे तक
गुलिक काल सुबह 7:07 बजे से 8:51 बजे तक
विडाल योग सुबह 5:27 बजे से 6 जून को 5:23 बजे तक
वर्ज्य सुबह 8:05 बजे से 9:50 बजे तक
दुर्मुहूर्त सुबह 8:10 बजे से 9:05 बजे तक, तथा दोपहर 12:48 बजे से 1:43 बजे तक
बाण अग्नि 6 जून को रात 3:08 बजे तक
दिन का चौघड़िया मुहूर्त
चर सुबह 5:23 बजे से 7:07 बजे तक
लाभ सुबह 7:07 बजे से 8:51 बजे तक
अमृत सुबह 8:51 बजे से 10:36 बजे तक
काल सुबह 10:36 बजे से 12:20 बजे तक
शुभ दोपहर 12:20 बजे से 2:04 बजे तक
रोग दोपहर 2:04 बजे से 3:48 बजे तक
उद्वेग दोपहर 3:48 बजे से शाम 5:32 बजे तक
चर शाम 5:32 बजे से 7:16 बजे तक
रात का चौघड़िया मुहूर्त
रोग शाम 7:16 बजे से रात 8:32 बजे तक
काल रात 8:32 बजे से 9:48 बजे तक
लाभ रात 9:48 बजे से 1:04 बजे तक
उद्वेग रात 11:04 बजे से 6 जून को 12:20 बजे तक
शुभ 6 जून को रात 12:20 बजे से 1:35 बजे तक
अमृत 6 जून को रात 1:35 बजे से 2:51 बजे तक
चर 6 जून को रात 2:51 बजे से 4:07 बजे तक
रोग 6 जून को सुबह 4:07 बजे से 5:23 बजे तक
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र