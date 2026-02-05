Hindustan Hindi News
Aaj Ka Panchang: द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त, चांद निकलने का समय

संक्षेप:

Aaj Ka Panchang 5 February 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Feb 05, 2026 06:46 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj Ka Panchang: 05 फरवरी, गुरुवार, शक संवत्: 16, माघ (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 23, माघ मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 16, शब्बान, 1447, विक्रमी संवत्: फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी तिथि रात्रि 12.23 मिनट तक पश्चात पंचमी तिथि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 10.58 मिनट तक पश्चात हस्त नक्षत्र, सुकर्मा योग रात्रि 12.04 मिनट तक, पश्चात धृति योग। चंद्रमा कन्या राशि में (दिन रात)। सूर्य उत्तरायण। शिशिर ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक तक राहुकालम्। गणेश चतुर्थी व्रत।

व्रत- द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत आज

हिंदू पंचांग के अनुसार, संकष्टी व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है, जबकि विनायक चतुर्थी व्रत हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। दोनों ही व्रत भगवान गणेश को समर्पित होते हैं और इस दिन उनकी पूजा करना शुभ और फलदायी माना जाता है। संकष्टी का अर्थ कष्टों से मुक्ति होता है। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जिसमें भगवान गणेश के द्विजप्रिय स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं और चंद्र दर्शन के बाद पारण करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।

सूर्योदय 07:07 ए एम

सूर्यास्त 06:03 पी एम

चन्द्रोदय 09:35 पी एम

चन्द्रास्त 09:05 ए एम

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 05:22 ए एम से 06:15 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:49 ए एम से 07:07 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:57 पी एम

विजय मुहूर्त 02:25 पी एम से 03:08 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:01 पी एम से 06:27 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:03 पी एम से 07:22 पी एम

अमृत काल 03:32 पी एम से 05:11 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, फरवरी 06 से 01:01 ए एम, फरवरी 06

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल 01:57 पी एम से 03:19 पी एम

यमगण्ड 07:07 ए एम से 08:29 ए एम

गुलिक काल 09:51 ए एम से 11:13 ए एम

दुर्मुहूर्त 10:46 ए एम से 11:30 ए एम

बाण रज - 06:17 ए एम, फरवरी 06 तक, 03:08 पी एम से 03:52 पी एम

