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आज का पंचांग 5 अगस्त: आज बुधवार को पूजा-पाठ के बन रहे ये शुभ मुहूर्त, देखें नक्षत्र, तिथि और दिशाशूल

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka panchang: आज 5 अगस्त 2026, बुधवार को श्रावण कृष्ण सप्तमी तिथि है। इसे सावन शीतला सप्तमी भी कहा जाता है। यहां देखें पंचांग 5 अगस्त का को पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।

aaj ka panchang 5 august 2026
आज का पंचांग 5 अगस्त 2026

Aaj ka panchang 5 august 2026: आज 5 अगस्त 2026, बुधवार को सावन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित मानी जाती है। ऐसे में आज भगवान शिव के साथ भगवान सूर्य की कृपा पाने का खास संयोग बन रहा है। 5 अगस्त को श्रावण कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रात 8.43 बजे तक रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। मान्यता है कि सूर्यदेव की पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। साहस मिलता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। देखें आज का पंचांग-

पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 05 अगस्त, बुधवार, शक संवत् : 14,श्रावण (सौर) 1948, पंजाब पंचांग: 21, श्रावण मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 21, सफर, 1448 विक्रमी संवत्: श्रावण कृष्ण सप्तमी तिथि रात्रि 08.43 मिनट तक पश्चात अष्टमी तिथि, अश्विनी नक्षत्र रात्रि 09.18 मिनट तक, शूल योग सायं 05.29 मिनट तक पश्चात गण्ड योग, विष्टि (भद्रा) करण प्रातः 09.24 मिनट तक, चन्द्रमा मेष राशि में (दिन रात)। सूर्य दक्षिणायन। वर्षा ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। शीतला सप्तमी।

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सूर्य का समय-

सूर्योदय- सुबह 05:43 बजे

सूर्यास्त- शाम 07:09 पी एम

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:17 बजे से सुबह 05:53 बजे तक।

प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:35 बजे से सुबह 06:29 बजे तक।

विजय मुहूर्त- शाम 04:25 बजे से शाम 05:25 बजे तक।

गोधूलि मुहूर्त- रात 09:23 बजे से रात 09:41 बजे तक।

सायाह्न सन्ध्या- रात 09:23 बजे से रात 10:18 बजे तक।

अमृत काल- सुबह 10:46 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक।

रवि योग- सुबह 06:29 बजे से शाम 05:48 बजे तक।

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आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल दोपहर 01:56 बजे से दोपहर 03:48 बजे तक।

यमगण्ड- सुबह 08:21 बजे से सुबह 10:13 बजे तक।

आडल योग- सुबह 06:29 बजे से शाम 05:48 बजे तक।

दुर्मुहूर्त- दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:26 बजे तक।

गुलिक काल- दोपहर 12:04 बजे से दोपहर 01:56 बजे तक।

वर्ज्य- दोपहर 01:54 बजे से दोपहर 03:27 बजे तक।

आज का दिशा शूल:

5 अगस्त, बुधवार को सूर्य कर्क राशि में गोचर करेगा, जबकि चंद्रमा मेष राशि में विराजमान रहेगा। आज उत्तर दिशा में दिशाशूल रहेगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, आज इस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। अगर यात्रा करना अनिवार्य हो तो, कुछ विशेष ज्योतिषीय उपायों को अपनाकर की जा सकती है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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