Aaj Ka Panchang : वामन जयंती आज, चंद्रमा मकर राशि में, दोपहर में रहेगा राहुकाल, जानें आज के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 4 September 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang : 04 सितंबर, गुरुवार, शक संवत्: 13,भाद्रपद, सौर शक 1947, पंजाब पंचांग: 20, भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082। इस्लाम: 11, रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत भाद्रपद शुक्ल द्वादशी रात्रि 04.09 मिनट तक पश्चात त्रयोदशी तिथि। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 11.44 मिनट तक उपरांत श्रवण नक्षत्र, सौभाग्य योग अपराह्न 03.22 मिनट तक पश्चात शोभन योग। चन्द्रमा मकर राशि में (दिन रात)। सूर्य दक्षिणायन। वर्षा ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। श्री वामन जयंती।
सूर्योदय- 06:01 ए एम
सूर्यास्त- 06:39 पी एम
चन्द्रोदय- 04:36 पी एम
चन्द्रास्त- 03:10 ए एम, सितम्बर 05
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 04:30 ए एम से 05:15 ए एम
प्रातः सन्ध्या 04:53 ए एम से 06:01 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:55 ए एम से 12:45 पी एम
विजय मुहूर्त 02:26 पी एम से 03:17 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:39 पी एम से 07:02 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:39 पी एम से 07:47 पी एम
अमृत काल 05:10 पी एम से 06:49 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:57 पी एम से 12:43 ए एम, सितम्बर 05
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 01:55 पी एम से 03:29 पी एम
यमगण्ड 06:01 ए एम से 07:35 ए एम
गुलिक काल 09:10 ए एम से 10:45 ए एम
विडाल योग 01:20 ए एम, सितम्बर 05 से 06:01 ए एम, सितम्बर 05
वर्ज्य 07:20 ए एम से 08:58 ए एम
दुर्मुहूर्त 10:13 ए एम से 11:04 ए एम, 03:43 ए एम, सितम्बर 05 से 05:18 ए एम, सितम्बर 05 03:17 पी एम से 04:07 पी एम
बाण रोग - 05:35 पी एम तक