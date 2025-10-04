Aaj Ka Panchang : शनि प्रदोष व्रत आज, दिनभर रहेगा पंचक, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 4 October 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang : 04 अक्तूबर, शनिवार, शक संवत्: 12 आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 19 आश्विन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 11 रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: आश्विन शुक्ल द्वादशी सायं 05.10 मिनट तक पश्चात त्रयोदशी तिथि, धनिष्ठा नक्षत्र प्रातः 09.10 मिनट तक, शूल योग सायं 07.27 मिनट तक। चंद्रमा कुंभ राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद् ऋतु। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्। शनि प्रदोष व्रत। पद्मनाभ द्वादशी।
सूर्योदय 06:30 ए एम
सूर्यास्त 06:24 पी एम
चन्द्रोदय 04:30 पी एम
चन्द्रास्त 04:27 ए एम, अक्टूबर 05
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 04:53 ए एम से 05:41 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:17 ए एम से 06:30 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:03 पी एम से 12:51 पी एम
विजय मुहूर्त 02:26 पी एम से 03:14 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:24 पी एम से 06:48 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:24 पी एम से 07:37 पी एम
अमृत काल 01:09 ए एम, अक्टूबर 05 से 02:41 ए एम, अक्टूबर 05
निशिता मुहूर्त 12:03 ए एम, अक्टूबर 05 से 12:51 ए एम, अक्टूबर 05
द्विपुष्कर योग 06:30 ए एम से 09:09 ए एम
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 09:28 ए एम से 10:58 ए एम
यमगण्ड 01:56 पी एम से 03:26 पी एम
गुलिक काल 06:30 ए एम से 07:59 ए एम
विडाल योग 09:09 ए एम से 06:30 ए एम, अक्टूबर 05
वर्ज्य 04:00 पी एम से 05:32 पी एम
दुर्मुहूर्त 06:30 ए एम से 07:17 ए एम
बाण रोग - 10:12 ए एम से पूर्ण रात्रि तक, 07:17 ए एम से 08:05 ए एम
पञ्चक पूरे दिन