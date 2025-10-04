Aaj Ka Panchang 4 october 2025 shani pradosh vrat today know shubh ashubh muhurat rahukaal time Aaj Ka Panchang : शनि प्रदोष व्रत आज, दिनभर रहेगा पंचक, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Aaj Ka Panchang : शनि प्रदोष व्रत आज, दिनभर रहेगा पंचक, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 4 October 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 4 Oct 2025 05:37 AM
Aaj Ka Panchang : 04 अक्तूबर, शनिवार, शक संवत्: 12 आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 19 आश्विन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 11 रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: आश्विन शुक्ल द्वादशी सायं 05.10 मिनट तक पश्चात त्रयोदशी तिथि, धनिष्ठा नक्षत्र प्रातः 09.10 मिनट तक, शूल योग सायं 07.27 मिनट तक। चंद्रमा कुंभ राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद् ऋतु। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्। शनि प्रदोष व्रत। पद्मनाभ द्वादशी।

सूर्योदय 06:30 ए एम

सूर्यास्त 06:24 पी एम

चन्द्रोदय 04:30 पी एम

चन्द्रास्त 04:27 ए एम, अक्टूबर 05

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 04:53 ए एम से 05:41 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:17 ए एम से 06:30 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:03 पी एम से 12:51 पी एम

विजय मुहूर्त 02:26 पी एम से 03:14 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:24 पी एम से 06:48 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:24 पी एम से 07:37 पी एम

अमृत काल 01:09 ए एम, अक्टूबर 05 से 02:41 ए एम, अक्टूबर 05

निशिता मुहूर्त 12:03 ए एम, अक्टूबर 05 से 12:51 ए एम, अक्टूबर 05

द्विपुष्कर योग 06:30 ए एम से 09:09 ए एम

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल 09:28 ए एम से 10:58 ए एम

यमगण्ड 01:56 पी एम से 03:26 पी एम

गुलिक काल 06:30 ए एम से 07:59 ए एम

विडाल योग 09:09 ए एम से 06:30 ए एम, अक्टूबर 05

वर्ज्य 04:00 पी एम से 05:32 पी एम

दुर्मुहूर्त 06:30 ए एम से 07:17 ए एम

बाण रोग - 10:12 ए एम से पूर्ण रात्रि तक, 07:17 ए एम से 08:05 ए एम

पञ्चक पूरे दिन

