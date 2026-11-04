आज का पंचांग (4 नवंबर 2026): रमा एकादशी व्रत आज या कल, देखें बुधवार के पूजन शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj ka panchang: आज 4 नवंबर 2026, बुधवार को एकादशी तिथि का मान्य रहेगा या नहीं। जानें बुधवार को किस समय पूजा-पाठ करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। देखें आज का विस्तृत पंचांग।
Aaj ka panchang 4 November 2026: आज 4 नवंबर 2026 को बुधवार है। बुधवार के दिन हिंदू धर्म में भगवान गणेश की पूजा का विधान है। चंद्रमा सिंह राशि में संचार करेंगे, जबकि सूर्य तुला राशि के गोचर में रहेंगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रातः 11.04 मिनट तक दशमी तिथि रहेगी, इसके बाद एकादशी प्रारंभ होगी। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी का संयोग बना है। इस बार रमा एकादशी व्रत 5 नवंबर 2026 को किया जाएगा क्योंकि एकादशी तिथि 4 नवंबर को सुबह 11:05 बजे से शुरू होगी। उदया तिथि में व्रत का मान्य गुरुवार को रहेगा।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु को विघ्नहर्ता और ज्ञान का देवता माना जाता है। मान्यता है कि गणेश जी की पूजा-अर्चना करने से कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और बुध ग्रह के शुभ प्रभाव से जातक को एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए बुधवार के दिन पूजा के समय उन्हें दूर्वा अर्पित करना सबसे शुभ और लाभकारी उपाय माना जाता है। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त बुधवार के दिन व्रत करते हैं और कई उपायों को भी अपनाते हैं।
बुधवार का उपाय:
गणेश जी की कृपा पाने के लिए हरी मूंग दाल का दान करना और गाय को हरा चारा खिलाना सबसे उत्तम माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है।
आज का पंचांग:
पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 04 नवंबर, बुधवार, शक संवत्: 13 कार्तिक (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 19 कार्तिक मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 23 जमादि उल्लावल 1448, विक्रमी संवत् : कार्तिक कृष्ण दशमी। तिथि : प्रातः 11.04 मिनट तक दशमी तिथि।
नक्षत्र : पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 03.30 मिनट तक। योग: ब्रह्म योग प्रातः 08.01 मिनट तक, पश्चात इंद्र योग सूर्योदय पूर्व 06.27 मिनट तक, तदनंतर वैधृति योग। चंद्र राशि : चंद्रमा सिंह राशि में (दिन-रात)। सूर्य: दक्षिणायन। शरद ऋतु। दिशाशूल उत्तर।
राहुकाल : दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक।
शुभ समय : प्रातः 06.35 मिनट से प्रातः 07.57 मिनट तक।
सावधानी बरतें : प्रातः 09.20 मिनट से प्रातः 10.42 मिनट तक, दोपहर 01.26 मिनट से दोपहर 02.49 मिनट तक।
व्रत-त्योहार : प्रातः 11.04 मिनट के पश्चात एकादशी तिथि।
आज सूर्य और चंद्रमा का समय-
सूर्योदय: सुबह 6:35 बजे
सूर्यास्त: शाम 5:33 बजे
चंद्रोदय: सुबह 1:43 बजे
चंद्रास्त: दोपहर 2:34 बजे।
आज के शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:51 बजे से सुबह 5:43 बजे तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 01:54 बजे से दोपहर 02:38 बजे तक
अमृतकाल (रात्रि में): रात 09:24 बजे से रात 11:00 बजे तक
प्रदोष काल: शाम 05:34 बजे से रात 08:10 बजे तक
आज दिन के शुभ चौघड़िया मुहूर्त:
लाभ चौघड़िया: सुबह 06:35 बजे से सुबह 07:57 बजे तक
अमृत चौघड़िया (सर्वोत्तम शुभ): सुबह 07:57 बजे से सुबह 09:20 बजे तक
शुभ चौघड़िया: सुबह 10:42 बजे से दोपहर 12:04 बजे तक
चर चौघड़िया: दोपहर 02:49 बजे से शाम 04:11 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 04:12 बजे से शाम 05:34 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त:
राहुकाल: दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक।
गुलिक काल: सुबह 10:42 बजे से दोपहर 12:04 बजे तक
यमगंड काल: सुबह 08:00 बजे से सुबह 09:24 बजे तक
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान