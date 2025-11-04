Hindustan Hindi News
Aaj Ka Panchang : बैकुंठ चतुर्दशी आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त, पढ़ें आज का पंचांग

संक्षेप: Aaj Ka Panchang 4 November 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Tue, 4 Nov 2025 06:03 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj Ka Panchang 4 November 2025 : 04 नवंबर, मंगलवार, शक संवत्: 13 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 19 कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 12 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तिथि रात्रि 10.37 मिनट तक। अश्विनी नक्षत्र, वज्र योग अपराह्न 03.43 मिनट तक पश्चात सिद्धि योग, गर करण। चंद्रमा मीन राशि में दोपहर 12.35 मिनट तक उपरांत मेष राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद् ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 10.37 मिनट से। पंचक समाप्त दोपहर 12.35 मिनट। बैकुंठ चतुर्दशी आज।

सूर्योदय 06:35 ए एम

सूर्यास्त 05:34 पी एम

चन्द्रोदय 04:30 पी एम

चन्द्रास्त 06:08 ए एम, नवम्बर 05

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 04:51 ए एम से 05:43 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:17 ए एम से 06:35 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:26 पी एम

विजय मुहूर्त 01:54 पी एम से 02:38 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:34 पी एम से 06:00 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:34 पी एम से 06:52 पी एम

अमृत काल 10:25 ए एम से 11:51 ए एम

निशिता मुहूर्त 11:39 पी एम से 12:31 ए एम, नवम्बर 05, 03:20 ए एम, नवम्बर 05 से 04:45 ए एम, नवम्बर 05

अमृत सिद्धि योग 12:34 पी एम से 06:36 ए एम, नवम्बर 05

सर्वार्थ सिद्धि योग 12:34 पी एम से 06:36 ए एम, नवम्बर 05

रवि योग 06:35 ए एम से 12:34 पी एम

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल 02:49 पी एम से 04:11 पी एम

यमगण्ड 09:20 ए एम से 10:42 ए एम

आडल योग 06:35 ए एम से 12:34 पी एम

दुर्मुहूर्त 08:47 ए एम से 09:31 ए एम

गुलिक काल 12:04 पी एम से 01:27 पी एम 10:47 पी एम से 11:39 पी एम

वर्ज्य 06:09 ए एम, नवम्बर 05 से 07:33 ए एम, नवम्बर 05

भद्रा 10:36 पी एम से 06:36 ए एम, नवम्बर 05

गण्ड मूल पूरे दिन

पञ्चक 06:35 ए एम से 12:34 पी एम

बाण रोग - 03:06 पी एम तक

ये भी पढ़ें:सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल
