Aaj Ka Panchang 4 May 2026: आज अटके काम होंगे पूरे, सुबह शुभ योग, शाम में नए काम से बचें, पढ़ें आज का पंचांग

Aaj Ka Panchang 4 May 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

आज कोई अटका हुआ काम आसानी से सुलझ सकता है, बस जल्दीबाजी न करें। दिन रिव्यू करने, गलती सुधारने और शांत तरीके से काम करने के लिए ठीक है। किसी काम को फिर से सही तरीके से करना बेहतर रहेगा, बजाय उसे फिर टालने के। सुबह का समय साथ देगा, लेकिन दिन के बाद वाले हिस्से में बोलचाल और फैसलों में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। प्लान सीधा रखें और छोटी देरी को बड़ी परेशानी न बनने दें। शांत रहकर जवाब देंगे तो दिन सही तरीके से निकल जाएगा।

तिथि आज कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, और 5 मई को सुबह 5:24 बजे से चतुर्थी शुरू होगी। तृतीया प्लान बनाने, चीजें ठीक करने, रिव्यू करने और काम को व्यवस्थित करने के लिए अच्छी मानी जाती है। इसमें काम धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन सही दिशा में जाता है।

आज का दिन ऐसे कामों के लिए सही है जो रुके हुए हैं, लिखाई से जुड़े हैं, हिसाब-किताब या पर्सनल चीजें हैं जिन्हें शांति से देखना है। नए बड़े या रिस्की काम शुरू करने के लिए दिन उतना अच्छा नहीं है। छोटी-सी गलती सुधारने से आगे बड़ा फायदा मिल सकता है और कन्फ्यूजन भी कम होगा।

नक्षत्र दिन की शुरुआत अनुराधा नक्षत्र से होगी और सुबह 9:58 बजे के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। अनुराधा में सुबह का समय शांत, स्थिर और सच्चे मन से काम करने वाला रहेगा। इसमें सहयोग, प्रार्थना, धैर्य और नियम से काम करना अच्छा रहता है।

ज्येष्ठा शुरू होने के बाद दिन थोड़ा तेज और संवेदनशील हो सकता है। साफ बात करने और चीजों पर कंट्रोल रखने का मन करेगा। बोलने, टाइमिंग और रिएक्शन में ध्यान रखना जरूरी होगा। कोई बड़ा फैसला लेना हो तो दबाव में नहीं, समझदारी से लो। जवाब देने से पहले सामने वाले को पूरी तरह सुनना बेहतर रहेगा।

योग परिघ योग रात 11:20 बजे तक रहेगा, उसके बाद शिव योग शुरू होगा। परिघ योग में आपको अपने काम को सोच-समझकर करना चाहिए और बेकार के दबाव से बचना चाहिए।

रात में शिव योग शुरू होने के बाद माहौल शांत रहेगा। ये समय प्रार्थना, सोचने और मन को शांत करने के लिए अच्छा है। दिन का अंत बहस या ज्यादा सोचने में नहीं, बल्कि शांति में करना बेहतर रहेगा।

करण वणिज करण शाम 4:12 बजे तक रहेगा। इसमें प्लान बनाना, खरीदारी, तालमेल और प्रैक्टिकल काम अच्छे से हो सकते हैं। इसलिए दिन का अच्छा हिस्सा शाम से पहले का रहेगा।

शाम 4:12 बजे के बाद विष्टि करण शुरू होगा, जो 5 मई सुबह 5:24 बजे तक रहेगा। इसे भद्रा भी कहते हैं। इस समय नए जरूरी काम शुरू करने से बचना चाहिए। जो काम पहले से चल रहे हैं, उन्हें जारी रख सकते हो या पूरा कर सकते हो।

सूर्योदय और सूर्यास्त सूर्योदय सुबह 5:38 बजे होगा और सूर्यास्त शाम 6:58 बजे। दिन में काम करने का समय अच्छा है, बस जरूरी काम सही समय पर रखें।

ग्रहों की स्थिति सूर्य मेष राशि में हैं और चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में रहेंगे। इससे मन थोड़ा गहरा और सोचने वाला रहेगा। आप ज्यादा महसूस कर सकते हो, भले कम बोलो। ये समय ध्यान से काम करने, अकेले में सोचने और समझदारी से फैसले लेने के लिए अच्छा है। अगर कुछ संवेदनशील लगे, तो तुरंत बोलने के बजाय थोड़ा समय दो।

शुभ मुहूर्त आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से 4:55 तक है। अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:45 तक रहेगा। अमृत काल 5 मई को सुबह 3:02 से 4:49 तक रहेगा।

सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:38 से 9:58 तक रहेगा, जिससे सुबह का समय काम के लिए अच्छा रहेगा।

अशुभ समय राहुकाल सुबह 7:18 से 8:58 तक रहेगा। यमगंड 10:38 से 12:18 तक और गुलिक काल 1:58 से 3:38 तक रहेगा।

गंडमूल 9:58 से शुरू होगा और भद्रा शाम 4:12 से 5 मई सुबह 5:24 तक रहेगी। इन समय में नए जरूरी काम शुरू करने से बचना चाहिए।

व्रत और त्योहार आज कोई बड़ा सार्वजनिक व्रत नहीं है। फिर भी दिन काम के लिए अच्छा है। तृतीया तिथि, अनुराधा से ज्येष्ठा का बदलाव और सुबह का सर्वार्थ सिद्धि योग—ये सब मिलकर दिन को ऐसा बनाते हैं जिसमें आप पुराने काम सुधार सकते हो, प्लान बना सकते हो और चीजों को सही तरीके से सेट कर सकते हो।

आज का दिन खासकर उन कामों के लिए अच्छा है जो पहले से रुके हुए हैं और बस थोड़ी शांति और ध्यान से पूरे हो सकते हैं।